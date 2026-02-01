LDC CAF (J4) : Simba SC 2-0 Espérance à la pause

Simba SC mène 2-0 face à l’Espérance Sportive de Tunis à la pause, après une première période dominée par les locaux qui ont imposé leur rythme et multiplié les opportunités sans permettre aux Tunisiens de se montrer dangereux. Les deux réalisations sont intervenues dans le dernier quart d’heure de la première mi-temps : Kipombe a ouvert le score à la 39e minute et Yusuph Kagoma a inscrit le deuxième but à la 45e minute. Ange M’poli M’TOAMA

Les soixante premières minutes de la rencontre n’étant pas couvertes dans ce compte rendu, le bilan disponible se concentre sur les 45 premières minutes de jeu. Durant cette période, Simba SC a pris l’ascendant sur son adversaire, contrôlant le tempo et se montrant le plus incisif offensivement, selon le résumé du match. L’avantage de deux buts à la pause résume la supériorité tanzanienne au cours de la première moitié de la rencontre.

Les actions décisives sont survenues essentiellement en fin de première période. À la 39e minute, Kipombe a trouvé le chemin des filets pour débloquer la situation et donner l’avantage aux locaux. En toute fin de mi-temps, à la 45e minute, Yusuph Kagoma a doublé la mise, portant le score à 2-0 au moment du retour aux vestiaires.

Première mi-temps : domination locale et occasions créées

Durant les 45 premières minutes, Simba SC s’est montré dominateur sur le terrain, imposant un rythme élevé et multipliant les initiatives offensives. Le résumé disponible indique que les Tanzaniens ont généré plusieurs occasions, sans que l’Espérance Sportive de Tunis parvienne à se montrer réellement dangereuse dans les zones décisives.

Le premier but, signé Kipombe à la 39e minute, est intervenu après une période de pression soutenue des locaux dans la dernière partie de la première période. Ce but a permis à Simba SC de prendre l’avantage juste avant la fin de la première moitié du match.

Peu de temps avant la pause, Yusuph Kagoma a inscrit le second but à la 45e minute, creusant l’écart pour son équipe et renforçant la position des hôtes avant la seconde période. L’enchaînement des deux réalisations dans le dernier quart d’heure a confirmé la domination tanzanienne au cours de cette première période.

Au moment du retour aux vestiaires, le tableau d’affichage affichait donc 2-0 en faveur de Simba SC, score établi par les buts de Kipombe (39e) et de Yusuph Kagoma (45e). Le score de 2-0 place le club tanzanien dans une position favorable avant la reprise.