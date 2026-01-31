LDC CAF J4 : AS FAR 0-0 JS Kabylie à la mi-temps

Au terme de la première période, l’AS FAR et la JS Kabylie sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), une pause marquée par un faible rythme et une domination défensive qui a empêché toute occasion franche : le moment le plus notable de ces 45 premières minutes fut une parade décisive du gardien kabyle Merbah sur un coup franc en faveur de l’AS FAR.

La rencontre, globalement peu animée, a offert peu d’éléments offensifs exploitables. Les deux formations se sont montrées prudentes, se surveillant mutuellement et limitant les prises de risque. Le tempo est resté contenu, les transitions rapides se faisant rares et le jeu peinant à franchir le verrou défensif opposé.

La majeure partie des échanges s’est déroulée au milieu de terrain, secteur où les équipes ont tenté de s’imposer sans parvenir à créer de supériorité décisive. Faute d’actions structurées dans les trente derniers mètres, les occasions franches se sont faites attendre et les gardiens n’ont pas été mis à l’épreuve de manière régulière, exception faite de la situation sur coup franc détournée par Merbah.

Analyse factuelle de la première période

La première période a été dominée par la disposition défensive des deux camps : les lignes reculées et le resserrement collectif ont réduit les espaces et limité les possibilités de combinaison offensive. Les attaques n’ont pas réussi à trouver des décalages ou à imposer un jeu suffisamment soutenu pour contraindre l’adversaire à se découvrir.

L’action la plus nette est à mettre au crédit de l’AS FAR, qui a obtenu un coup franc dangereux et a tenté de profiter de cette situation pour ouvrir le score. Le tir sur coup franc a été repoussé par une intervention spectaculaire du gardien Merbah, qui a ainsi maintenu sa cage inviolée au terme de cette première période.

En dehors de cette intervention, les initiatives ont été timides et sans véritable continuité : les tentatives isolées n’ont pas trouvé de relais dans la zone offensive adverse, et les offensives, lorsqu’elles ont surgit, se sont heurtées à une organisation défensive rigoureuse. Les deux équipes ont privilégié la sécurité défensive plutôt que la prise d’initiative offensive, ce qui explique l’absence de buts à la pause.

Ce partage du score reflète le contenu global de la rencontre jusqu’à la mi-temps : une partie fermée, marquée par l’équilibre entre les blocs et la difficulté des attaquants à s’affranchir des dispositifs défensifs adverses. Aucune des deux formations n’a, durant les 45 premières minutes, réussi à prendre l’ascendant et à imposer une dynamique susceptible de faire basculer la rencontre avant la pause.