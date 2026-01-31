LDC CAF : AS FAR 0-0 JS Kabylie, Merbah repousse un coup franc (34′)

Dans un match de la Ligue des champions de la CAF opposant AS FAR à la JS Kabylie, la 34e minute a été marquée par une action capitale : sur un coup franc bien placé de l’AS FAR, le gardien kabyle Merbah a réalisé une parade spectaculaire qui a empêché l’ouverture du score et maintenu le tableau d’affichage à 0-0.

Le coup franc exécuté par les joueurs de l’AS FAR a trouvé une trajectoire dangereuse vers la surface de la JS Kabylie. Merbah, attentif, est intervenu au moment opportun pour détourner le ballon, neutralisant ainsi la tentative de ses adversaires. L’arrêt a été qualifié d’« énorme parade », soulignant l’importance de l’intervention pour son équipe à ce stade de la rencontre.

Cette action décisive, survenue à la 34e minute de jeu, a préservé l’égalité au score et contribué à la dynamique défensive observée du côté de la JS Kabylie. À ce moment-là de la partie, le score restait neutre et la rencontre, jusque-là plutôt mesurée, commençait seulement à gagner en intensité.

Un moment clé de la première mi-temps

La sauvegarde de Merbah sur ce coup franc de l’AS FAR a constitué le point culminant d’une première période marquée par une alternance d’occupations de terrain sans réel changement au tableau. L’intervention du gardien kabyle a empêché l’AS FAR d’inscrire le premier but et a ainsi conservé l’équilibre du match.

Sur l’action, le tir sur coup franc a obligé Merbah à déclencher une réaction immédiate. Il a détourné le ballon, stoppant la tentative et privant l’AS FAR d’une avance potentielle. Le 0-0 a donc été préservé, conséquence directe de cet arrêt spectaculaire.

La parade a été relevée comme un élément important de la prestation défensive de la JS Kabylie au cours de la rencontre. À la 34e minute, cette intervention a été présentée comme confirmant la solidité défensive du club kabyle, dans une partie qui, jusque-là, offrait peu d’occasions nettes et ne s’était que progressivement animée.

Le coup franc de l’AS FAR et la réponse de Merbah sont restés des faits marquants de la première moitié du match entre les deux formations. Le score demeurait bloqué à 0-0 immédiatement après cette séquence, et l’action a été mise en avant comme une illustration de la capacité du gardien à remettre son équipe à l’abri d’un but encaissé.

À l’issue de cette intervention, la rencontre se poursuivait sur un score nul, la JS Kabylie ayant conservé l’intégrité de son but grâce à l’arrêt de Merbah, et l’AS FAR n’ayant pas réussi à concrétiser l’opportunité offerte par le coup franc.