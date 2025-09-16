LDC: Arsenal s’offre l’Athletic Bilbao d’entrée

Arsenal affrontait l’Athletic Bilbao ce mardi en premier tour de la Ligue des champions. Et les Gunners se sont imposés sur le score de 2-0.

Entrée réussie pour Arsenal en Ligue des champions. Les Gunners ont empoché leur trois premiers points dans ce tournoi après leur victoire face à l’Athletic Bilbao ce mardi. En déplacement chez le club espagnol, les Anglais se sont imposés sur le score de 2-0.

Dans un match assez équilibré, les hommes de Mikel Arteta ont dû attendre la seconde période pour débloquer la rencontre. À la suite d’une perte de balle à la 72è minute, Gabriel Martinelli s’est engouffré plein axe avant de tromper le gardien adverse pour ouvrir le score.

Et en fin de match, Leandro Trossard va porter l’estocade sur un coup de billard (87è). Lors de la deuxième journée, Arsenal recevra l’Olympiakos tandis que l’Athletic Bilbao tentera de se relancer face au FK Qarabag.

