LDC/8è de finale: le PSG prévient déjà Liverpool avant la manche retour

-Publicité-

Battu 1-0 au Parc des Princes, le PSG se déplacera sur la pelouse de Liverpool mardi prochain en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Un gros défi pour les Parisiens qui doivent renverser les Reds pour se qualifier pour les quarts de finale. Une mission périlleuse, mais les Rouge & Bleu restent confiants.

Malgré une domination écrasante, le Paris Saint-Germain s’est incliné face à Liverpool (1-0) lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Avec 70 % de possession, 27 tirs à 2 et une maîtrise totale du jeu, les hommes de Luis Enrique ont pourtant été surpris en toute fin de match par un but d’Harvey Elliott. Alisson, impérial dans les cages des Rouges avec 9 parades, a été le principal artisan de ce hold-up.

Si la frustration est grande, les Parisiens restent confiants. Achraf Hakimi, Vitinha et Pacho ont insisté sur la qualité du jeu produit et la certitude de pouvoir renverser la situation au match retour. « On ira à Anfield pour gagner, on a l’équipe pour », a assuré Hakimi. Luis Enrique partage cet optimisme: « Nous n’avons plus rien à perdre, et ça nous rend plus dangereux. »

Désormais, le PSG devra concrétiser ses nombreuses occasions à Anfield et espérer ne pas croiser un Alisson en état de grâce. Une mission difficile, mais pas impossible.