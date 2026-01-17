La suite après la publicité
Kurdistan irakien : l’émissaire américain Tom Barrack rencontre le chef des forces kurdes syriennes à Erbil

Tom Barrack, émissaire américain pour la Syrie, et Mazloum Abdi, chef des forces kurdes en Syrie, sont arrivés samedi 17 janvier à Erbil pour une réunion, a indiqué à l’AFP une source à la présidence du Kurdistan d’Irak. Selon cette source, Tom Barrack devait rencontrer successivement le leader kurde Massoud Barzani, Mazloum Abdi — chef des Forces démocratiques syriennes (FDS) — et Nechirvan Barzani, président du Kurdistan d’Irak. Cette rencontre intervient après des affrontements entre l’armée syrienne et les forces kurdes dans le nord de la Syrie, tandis que les négociations entre Damas et les Kurdes pour mettre en œuvre l’accord signé en mars 2025, visant à intégrer leurs institutions civiles et militaires au sein de l’État syrien, sont dans l’impasse.

