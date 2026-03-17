Jérémy Frérot explique ses difficultés à s’intégrer à Marseille

Jérémy Frérot fête ses 36 ans ce mardi 17 mars 2026. Révélé au grand public en 2013 via l’émission The Voice sur TF1, il s’est fait connaître en duo avec Florian Delavega sous le nom de Fréro Delavega, avant d’entamer une carrière solo marquée par des titres comme « Tout l’or du Monde ». Au‑delà de la scène, il dirige aujourd’hui plusieurs activités entrepreneuriales et doit concilier vie professionnelle et rôle de père après la séparation avec Laure Manaudou.

Le duo Fréro Delavega a rapidement trouvé son public grâce à une complicité scénique remarquée et des titres populaires, dont « Un homme ». Après la séparation du duo, Jérémy Frérot a choisi de poursuivre une trajectoire solo qui lui a permis d’élargir son champ d’action artistique et entrepreneurial tout en conservant la musique au cœur de son activité.

Sur les réseaux sociaux et dans les entretiens, l’artiste évoque autant son travail de musicien que ses engagements hors scène. Sa présence publique alterne entre annonces liées à ses projets professionnels et prises de parole sur sa vie personnelle, notamment sur l’organisation de son quotidien familial.

Jérémy Frérot, chanteur et businessman

Parmi ses initiatives commerciales, Jérémy Frérot gère le beach bar-restaurant Gamins des Sables. L’établissement propose une carte axée sur des produits conviviaux, cités par l’équipe de communication : planches de charcuterie du Pays Basque, camemberts rôtis, pommes de terre grenailles, pizzas et desserts. Selon son compte Instagram officiel, le bar a rouvert début mars 2026 et la partie restaurant est programmée pour une réouverture en avril.

Il est également à la tête de La Finca, une structure spécialisée dans les arts du spectacle vivant. Cette société couvre des activités de production, réalisation, édition et diffusion de spectacles audiovisuels et vivants, signifiant un investissement professionnel dans l’ensemble des étapes de création et de diffusion d’événements culturels.

Sur le plan privé, la relation entre Jérémy Frérot et l’ancienne nageuse Laure Manaudou, mariage célébré en mai 2018 et qui a donné naissance à deux enfants, a pris fin. La séparation a été évoquée publiquement, notamment par l’artiste qui s’est confié sur cette période et sur les conséquences de ce changement de vie.

Dans une interview accordée à Loopsider, il a raconté son expérience d’installation à Marseille pour vivre avec la famille et s’occuper de leur fille Manon, décrivant une difficulté à s’y adapter : « J’avais tellement le mal de cet endroit, du pays que je suis revenu habiter ici (dans les Landes). Ça fait quatre ou cinq ans maintenant. » Il avait déjà exprimé des difficultés similaires en 2021 auprès de Gala : « Je n’arrivais pas à me faire à la vie marseillaise. Là‑bas, j’ai eu du mal à rentrer dans les moeurs, dans les manières d’être. Bref, je n’ai pas réussi à m’intégrer. Mais ce n’est pas de la faute des Marseillais, c’est la mienne ! »

Le chanteur, originaire des environs du bassin d’Arcachon où il avait célébré son mariage, assume aujourd’hui un rôle de père célibataire et détaille régulièrement la façon dont il réorganise son quotidien pour concilier obligations professionnelles et vie familiale. En novembre dernier, il expliquait la nécessité d’une nouvelle organisation de la vie de famille : « Je ne l’ai encore jamais fait. Jusqu’à présent, j’ai toujours été en tournée avec la mère de mes enfants pour m’aider. Là, ça va être une première et c’est une organisation qui va très bien se passer, j’en suis sûr. Chacun a son travail de son côté mais tout le monde va s’entraider pour que les enfants se sentent le mieux possible. »