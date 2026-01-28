James Middleton surprend ses fans avec une parenthèse familiale pleine d’émotion pour Noël

James Middleton, le frère de la princesse de Galles, a partagé une vidéo intime de son Noël en famille montrant son fils Inigo en train de décorer le sapin, entouré des chiens de la maison, notamment le golden retriever Mabel. Ce court extrait, publié sur son compte Instagram, dévoile un moment domestique et spontané, loin des obligations publiques et des apparitions officielles.

La séquence met en scène Inigo, âgé de deux ans, concentré sur la décoration de l’arbre de Noël. On le voit manipuler des ornements, parfois les confier aux chiens avant de les accrocher, illustrant une scène de vie familiale simple et animée. La caméra, tenue à hauteur d’enfant, capture les gestes du petit garçon et les allées‑venues des animaux, sans mise en scène apparente.

James Middleton, qui publie peu d’éléments de sa vie privée, a choisi de diffuser ce moment avec une grande discrétion et sans chercher la mise en avant. Le post est accompagné d’images et d’un visuel légendé depuis son compte @jmidy, offrant à ses abonnés un aperçu direct et non commenté de cette routine festive.

Un instant familial cadré par la discrétion et l’attachement aux animaux

La vidéo révèle plusieurs éléments récurrents de l’image publique de James Middleton. D’une part, sa préférence pour des partages sobres de sa vie personnelle : il montre des scènes domestiques sans commentaires extensifs ni apparat médiatique. D’autre part, la présence marquée des chiens de la famille, qui interviennent naturellement dans le déroulé de la décoration, renvoie au rapport qu’entretient James avec le bien‑être animal.

La relation entre l’enfant et les animaux domestiques apparaît comme un point central de la scène. Les chiens circulent autour du sapin, acceptent les objets confiés par Inigo et contribuent à l’animation du cadre familial. Le golden retriever Mabel est cité spécifiquement dans la publication, l’animal figurant parmi les compagnons les plus visibles de la maison.

Le partage de cette séquence intervient dans un contexte où la vie privée des membres de la famille de la princesse de Galles fait souvent l’objet d’un intérêt médiatique soutenu. James Middleton, en publiant des images volontairement limitées et affectueuses, semble privilégier un angle documentaire du quotidien plutôt qu’une exposition médiatique de grande ampleur. La vidéo se déroule dans l’intimité du domicile familial et n’inclut pas d’intervenants extérieurs ni d’éléments officiels.

Au‑delà de la scène elle‑même, le post souligne la place accordée aux gestes quotidiens pendant la période des fêtes : la manipulation d’ornements par un tout jeune enfant, la cohabitation avec des animaux de compagnie et l’ambiance domestique qui en résulte. La vidéo a été publiée sur le compte Instagram de James Middleton, @jmidy.