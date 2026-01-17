Accueil En Brève Israël remet en cause la composition du comité palestinien chargé d’administrer Gaza

Israël a annoncé samedi 17 janvier qu’il contestait la composition du comité palestinien chargé d’administrer la bande de Gaza, dont la création avait été annoncée mercredi par l’Égypte, le Qatar et la Turquie dans le cadre du plan de paix de Donald Trump. Dans un communiqué du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’annonce « de la composition du comité directeur de Gaza, qui relève du Conseil de paix mis sur pied par M. Trump et dirigé par lui-même », « n’a pas été coordonnée avec Israël et va à l’encontre de sa politique ». Le texte précise en outre que M. Netanyahu « a donné instruction au ministre des Affaires étrangères de contacter à ce sujet le secrétaire d’État américain Marco Rubio ».