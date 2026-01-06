Guinée: Mamadi Doumbouya investi président le 17 janvier

Quatre ans après le coup d’État de 2021, le général Mamadi Doumbouya s’apprête à être officiellement investi président de la République de Guinée, à l’issue d’une élection largement remportée.

L’investiture du président guinéen Mamadi Doumbouya est prévue pour le 17 janvier prochain. L’annonce a été faite ce mardi par la présidence guinéenne, précisant que la cérémonie se déroulera au stade Lansana-Conté, situé en banlieue de Conakry.

Élu lors de la présidentielle du 28 décembre 2025, le général Doumbouya a obtenu 86,72 % des suffrages, face à des adversaires peu connus du grand public. Ce scrutin était présenté par les autorités comme l’ultime étape du retour à l’ordre constitutionnel, après quatre années de transition politique.

Arrivé au pouvoir à la suite du coup d’État de septembre 2021, Mamadi Doumbouya avait renversé le président Alpha Condé à la tête des forces spéciales. À l’époque, la junte militaire s’était engagée à ne pas présenter de candidat issu de ses rangs à la fin de la transition.

Malgré cet engagement initial, le chef de l’État s’est finalement porté candidat en tant qu’indépendant, avec le soutien du mouvement GMD (Génération pour la Modernité et le Développement), une structure créée autour de sa vision politique.

La cérémonie d’investiture du 17 janvier devrait rassembler des autorités nationales, des chefs d’états africains, des représentants étrangers et de nombreux citoyens, symbolisant l’entrée officielle du pays dans une nouvelle ère institutionnelle.