Groenland : Trump menace d’imposer des droits de douane aux pays qui refusent son plan
Donald Trump a menacé vendredi 16 janvier d’imposer des droits de douane aux pays qui ne soutiendraient pas son projet d’acquisition du Groenland, alors que plusieurs États européens ont annoncé l’envoi de militaires en soutien au Danemark. « Je vais peut‑être imposer des droits de douane sur des pays s’ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland, parce qu’on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale », a déclaré le président américain lors d’une table ronde à la Maison Blanche, réaffirmant son intention d’acquérir ce territoire arctique malgré la fin de non‑recevoir opposée par le Danemark, allié des États‑Unis au sein de l’OTAN.
