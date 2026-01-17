Accueil En Brève Groenland : des milliers manifestent à Copenhague contre Trump

Groenland : des milliers manifestent à Copenhague contre Trump

Samedi 17 janvier, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Copenhague pour protester contre la volonté du président américain Donald Trump de s’emparer du Groenland. Brandissant les drapeaux du Danemark et du Groenland, territoire autonome danois, les manifestants ont formé une marée rouge et blanche devant l’hôtel de ville de la capitale, scandant «Kalaallit Nunaat!», le nom groenlandais de cette vaste île arctique.