Gaza : le Jihad islamique affirme que le Conseil de paix favorisera Israël

Gaza : le Jihad islamique affirme que le Conseil de paix favorisera Israël

Le Jihad islamique palestinien a réagi froidement, samedi 17 janvier, à l’annonce par Donald Trump de la création de son Conseil de paix pour Gaza, estimant que les membres choisis servaient les intérêts d’Israël. Dans un communiqué, le mouvement affirme avoir été « surpris par la composition du prétendu “Conseil de paix” et par les noms annoncés », qu’il qualifie de sélectionnés « selon des critères israéliens et servant les intérêts de l’occupation », jugeant cela révélateur « d’intentions négatives préméditées quant à la mise en œuvre de l’accord » de cessez-le-feu, en vigueur depuis le 10 octobre dans la bande de Gaza.