France : quatre ans de prison, dont trois avec sursis, requis contre l'Iranienne Mahdieh Esfandiari

Le parquet a requis vendredi 16 janvier une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis, à l’encontre de l’Iranienne Mahdieh Esfandiari, présentée comme une possible monnaie d’échange contre les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, ainsi qu’une interdiction définitive du territoire français.