La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

France : quatre ans de prison, dont trois avec sursis, requis contre l’Iranienne Mahdieh Esfandiari

Le parquet a requis vendredi 16 janvier une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis, à l’encontre de l’Iranienne Mahdieh Esfandiari, présentée comme une possible monnaie d’échange contre les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, ainsi qu’une interdiction définitive du territoire français.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
55 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:38 Politique : Côte d’Ivoire : Dr Gervais Boga Sako menacé de révocation, reste ferme depuis son exil
17:28 Société : CRIET: relaxe requise au bénéfice du doute pour le « tiktokeur » Flapacha
17:38 Côte d’Ivoire : Dr Gervais Boga Sako menacé de révocation, reste ferme depuis son exil
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant