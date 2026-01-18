France : le PS ne censurera pas le gouvernement si les nouvelles mesures budgétaires ne pèsent pas sur les Français
Le Parti socialiste (PS) n’entamera pas de motion de censure contre le gouvernement si les « victoires » annoncées vendredi soir par Sébastien Lecornu « ne sont pas financées sur le dos des Français », a déclaré samedi soir le premier secrétaire Olivier Faure sur TF1. M. Faure proposera aux socialistes de renoncer à censurer le ministre à deux conditions : disposer de la copie budgétaire complète, sans zone d’ombre, et garantir que le financement de ces mesures — notamment celles concernant le pouvoir d’achat et le logement — ne repose pas sur les ménages. Il a suggéré que ces annonces soient financées par une surtaxe sur les grandes entreprises, solution également envisagée par le gouvernement.
