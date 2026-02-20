France : Air France enregistre un bénéfice record malgré le recul du trafic en Afrique

Air France-KLM affiche pour 2025 un résultat d’exploitation supérieur à 2 milliards d’euros, un niveau historique qui coïncide néanmoins avec des signes d’affaiblissement sur certaines liaisons africaines affectées par des calendriers électoraux, indique le groupe dans ses comptes publiés le 19 février 2026. Le bilan annuel met en lumière une progression du trafic mondial et des revenus, tout en pointant des disparités régionales, notamment en Côte d’Ivoire et au Cameroun.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 33 milliards d’euros, en hausse de 4,9 % par rapport à 2024. Le groupe a transporté 102,8 millions de passagers, soit une croissance de 5 %, et a enregistré un résultat opérationnel proche de 2 milliards d’euros, environ 400 millions d’euros de plus que l’année précédente.

Air France-KLM attribue cette dynamique à la rentabilité des liaisons long-courriers, en particulier sur l’axe transatlantique, à la montée en gamme des cabines premium et à un contexte de prix du carburant plus favorable. La demande pour les voyages intercontinentaux reste, selon la compagnie, un moteur majeur de performance financière.

Performance régionale : Afrique à la traîne, autres zones en renfort

Le réseau africain présente des signes de fragilité dans le détail des comptes. Le groupe précise que les élections présidentielles en Côte d’Ivoire et au Cameroun ont pesé sur la demande, contribuant à une baisse du taux de remplissage sur l’Afrique de 4,1 points pour s’établir à 82 %. Le revenu unitaire sur cette zone a diminué d’environ 1 %, selon la communication financière.

Au quatrième trimestre, la performance de l’Afrique est restée inférieure à celle observée sur d’autres marchés. L’Amérique du Nord, l’Asie et l’Amérique latine ont affiché des niveaux de trafic et de revenus plus soutenus, renforçant la rentabilité globale du groupe grâce aux grands flux intercontinentaux.

Sur l’ensemble du réseau, le trafic a progressé de 4,3 % tandis que la capacité a augmenté de 4,9 %. Le taux d’occupation moyen mondial a légèrement reculé, à 87,2 %, traduisant un ajustement modéré de l’offre face à une demande en hausse différenciée selon les régions.

Pour l’exercice en cours, la compagnie anticipe une hausse de capacité comprise entre 3 % et 5 % et prévoit des investissements d’environ 3 milliards d’euros. La direction du groupe indique également son objectif d’améliorer la marge opérationnelle, avec une cible supérieure à 8 % à l’horizon 2028.

Ces éléments figurent dans le rapport annuel d’Air France-KLM publié le 19 février 2026 et accompagnés du détail régional des performances communiqué par la compagnie