Football : Stade malien reste invaincu après un nul contre Petro Luanda

Le Stade malien de Bamako a obtenu un match nul à Luanda contre le Petro Luanda lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF, dans le groupe D, conservant ainsi la tête du groupe avec huit points. Toujours invaincus après quatre matchs de poule, les joueurs maliens ont résisté à la pression adverse en seconde période, un point marqué à l’extérieur étant rendu notable par l’échec d’un penalty du meneur de jeu portugais du Petro Luanda, Benny, en fin de rencontre.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La rencontre disputée à Luanda a opposé deux équipes cherchant à consolider leur position dans le classement du groupe D. Le Stade Malien, qualifié de « blancs de Bamako » dans certains comptes rendus, a mis l’accent sur une organisation défensive qui lui a permis de tenir face aux initiatives offensives des locaux. Ce point à l’extérieur renforce la série d’invincibilité du club malien dans cette phase de poules après quatre rencontres disputées.

La première mi-temps a été marquée par une occasion notable des locaux à la 36e minute : Costinha, attaquant portugais du Petro Luanda, a manqué sa tentative en envoyant le ballon au-dessus de la barre après un centre de Jonathan Toro qui avait parfaitement trouvé la zone de frappe. En dehors de cette action, le premier acte n’a pas donné lieu à d’autres tirs cadrés déterminants recensés dans le compte rendu disponible.

Temps forts de la seconde période et conséquences au classement

La seconde période a vu une intensification de la pression de Petro Luanda, notamment dans la dernière demi-heure de jeu. L’attaquant remplaçant Jó Paciência a réussi à contrôler de la poitrine un centre venu de la droite et a tenté une frappe qui a été repoussée grâce à une sortie décisive du gardien malien N’Golo Traoré. Cette intervention du portier a compté parmi les actions défensives déterminantes du Stade Malien au cours de la partie.

La séquence la plus importante est intervenue à la 79e minute, lorsqu’une faute dans la surface sur l’arrière droit Antonio Hossi a conduit à l’attribution d’un penalty en faveur de Petro Luanda. Benny, impliqué dans le rôle de tireur, a frappé le tir de penalty qui s’est écrasé contre la barre transversale, privant ainsi l’équipe angolaise de l’ouverture du score et, potentiellement, de la victoire.

À l’issue de cette 4e journée, le Stade Malien demeure en tête du groupe D avec huit points. Le club malien devance, de trois points, l’Espérance Tunis et Petro Luanda, son adversaire du jour, conformément aux éléments rapportés après la rencontre.