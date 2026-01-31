Football : le héros nigérian vers l’Atlético Madrid

Ademola Lookman, l’attaquant nigérian de l’Atalanta, pourrait quitter le club de Bergame cet hiver après avoir manifesté à deux reprises son intention de partir sans que cela ne se concrétise jusque-là. Auteur d’un triplé en finale de la Ligue Europa et présenté comme un des joueurs majeurs du club, Lookman est actuellement absent de l’effectif en raison de problèmes liés à son transfert.

Les précédentes déclarations de départ du joueur n’avaient pas abouti et il était resté à l’Atalanta jusqu’à présent. L’absence actuelle de Lookman dans la composition de l’équipe est attribuée, selon les informations disponibles, à des difficultés administratives et financières entourant une opération de transfert.

Deux clubs étrangers sont cités comme candidats sérieux au recrutement de l’attaquant : l’Atlético Madrid et le Fenerbahçe. D’après la presse italienne, les deux formations auraient formulé des offres chiffrées à 40 millions d’euros pour s’attacher les services de Lookman.

Détails des offres et contraintes financières

Les sources italiennes rapportent que l’Atlético Madrid et Fenerbahçe ont transmis des propositions identiques, évaluées à 40 millions d’euros chacune. Ces offres interviennent alors que Lookman est perçu comme un élément décisif pour l’attaque de l’Atalanta, notamment après son triplé lors de la finale de la Ligue Europa.

Selon les mêmes médias, la piste turque rencontre toutefois un obstacle financier : Fenerbahçe ne serait pas en mesure de fournir la garantie bancaire exigée ni d’assurer les conditions de paiement demandées par l’Atalanta pour finaliser le transfert. Ces difficultés de garantie bancaire empêcheraient, à ce stade, la conclusion d’un accord avec le club turc.

L’information précise que les modalités de paiement et les garanties constituent un point bloquant pour la transaction impliquant Fenerbahçe, sans qu’il soit fait état d’un accord alternatif ou de nouveaux termes proposés par le club turc. L’Atlético Madrid est mentionné comme concurrent direct pour l’acquisition, sans détail supplémentaire sur la capacité du club espagnol à satisfaire les exigences financières de l’Atalanta.

Le statut sportif de Lookman au sein de l’Atalanta est rappelé par les médias : considéré comme un joueur clé après sa performance en finale de la Ligue Europa, il reste pour le moment éloigné de l’effectif en raison des problèmes liés à la procédure de transfert. Aucune autre information concernant un accord signé, une prolongation de contrat ou des offres concurrentes supplémentaires n’a été communiquée dans les éléments disponibles.