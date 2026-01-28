Football : Franck Kessié atteint 100 matchs avec Al Ahli (Arabie saoudite)

Ce mercredi 28 janvier 2026, lors de la 19e journée de la Pro League saoudienne opposant Al-Ahli à Al-Ettifaq, le milieu ivoirien Franck Kessié a disputé son 100e match sous le maillot d’Al-Ahli, un cap symbolique pour le joueur entré dans l’effectif du club à l’été 2023. Âgé de 29 ans et recruté en provenance du FC Barcelone, Kessié est sous contrat avec Al-Ahli jusqu’en juin 2026 et figure régulièrement dans les compositions de l’équipe depuis son arrivée.

Depuis son transfert à l’été 2023, Franck Kessié s’est imposé comme un élément récurrent du groupe professionnel d’Al-Ahli, enchaînant les apparitions dans les différentes compétitions auxquelles le club participe. Sa présence constante sur la durée se traduit par une accumulation de rencontres qui atteint désormais la centaine, reflet d’une utilisation régulière par les entraîneurs successifs.

Sur l’ensemble de ces 100 rencontres disputées sous les couleurs d’Al-Ahli, Kessié a inscrit 21 buts et délivré 12 passes décisives, statistiques officielles rapportées à l’occasion de ce jalon. Ces chiffres rendent compte de sa contribution offensive depuis le milieu de terrain et de son implication dans les phases de jeu aboutissant à des réalisations collectives.

Parcours et titres remportés avec Al-Ahli

Le passage de Franck Kessié à Al-Ahli est ponctué de succès collectifs alignés sur cette période de présence. Le milieu ivoirien a notamment soulevé la Ligue des champions d’Asie pour l’élite en 2025 avec son club, un trophée majeur dans la région. Il fait également partie de l’effectif vainqueur de la Supercoupe d’Arabie Saoudite, titres qui jalonnent son parcours depuis son arrivée en Arabie Saoudite.

Arrivé en provenance du FC Barcelone, Kessié a rejoint Al-Ahli dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en juin 2026, information confirmée par le club lors de son recrutement initial. Depuis cette signature à l’été 2023, son temps de jeu et sa régularité ont permis d’asseoir sa place au sein de l’effectif et de contribuer aux résultats collectifs en championnat et en compétitions continentales.

La centième apparition de Franck Kessié sous le maillot d’Al-Ahli a été enregistrée précisément lors de la rencontre de championnat face à Al-Ettifaq, tenue le 28 janvier 2026 dans le cadre de la 19e journée de la Pro League saoudienne.