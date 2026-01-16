Accueil En Brève États-Unis: Trump promet de continuer le dialogue avec l’opposante vénézuélienne Machado

Le 16 janvier, le président américain Donald Trump a annoncé qu’il poursuivrait le dialogue avec l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qu’il avait écartée de sa stratégie à l’égard du Venezuela, après qu’elle lui a offert la médaille de son prix Nobel de la paix. « Je pense que c’est une femme formidable, et nous allons continuer à parler », a déclaré Trump à des journalistes, qualifiant la remise de la médaille de « geste sympathique ».