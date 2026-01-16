La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

États-Unis: Trump promet de continuer le dialogue avec l’opposante vénézuélienne Machado

Le 16 janvier, le président américain Donald Trump a annoncé qu’il poursuivrait le dialogue avec l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qu’il avait écartée de sa stratégie à l’égard du Venezuela, après qu’elle lui a offert la médaille de son prix Nobel de la paix. « Je pense que c’est une femme formidable, et nous allons continuer à parler », a déclaré Trump à des journalistes, qualifiant la remise de la médaille de « geste sympathique ».

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
33 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:05 En Brève : Syrie : avertissement aux civils avant frappes contre les kurdes à l’est d’Alep
22:54 En Brève : États-Unis: Trump promet de continuer le dialogue avec l’opposante vénézuélienne Machado
23:05 Syrie : avertissement aux civils avant frappes contre les kurdes à l’est d’Alep
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant