États-Unis: Trump promet de continuer le dialogue avec l’opposante vénézuélienne Machado
Le 16 janvier, le président américain Donald Trump a annoncé qu’il poursuivrait le dialogue avec l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qu’il avait écartée de sa stratégie à l’égard du Venezuela, après qu’elle lui a offert la médaille de son prix Nobel de la paix. « Je pense que c’est une femme formidable, et nous allons continuer à parler », a déclaré Trump à des journalistes, qualifiant la remise de la médaille de « geste sympathique ».
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires