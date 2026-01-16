Accueil En Brève États-Unis: le régulateur aérien alerte sur des «activités militaires» au-dessus du Mexique et de l’Amérique centrale

L’Autorité fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA) a exhorté les compagnies aériennes et les appareils évoluant dans l’espace aérien proche du Mexique et de plusieurs pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud à faire preuve de prudence, invoquant « activités militaires » et risques de perturbation des systèmes de navigation par satellites; cette mise en garde, qui évoque des « situations potentiellement dangereuses », s’applique pour une période de soixante jours. Le 8 janvier, le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient « commencer des frappes au sol » contre les cartels de drogue, après des frappes antérieures visant des embarcations maritimes dans les Caraïbes et le Pacifique.