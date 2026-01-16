La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

États-Unis: le régulateur aérien alerte sur des «activités militaires» au-dessus du Mexique et de l’Amérique centrale

L’Autorité fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA) a exhorté les compagnies aériennes et les appareils évoluant dans l’espace aérien proche du Mexique et de plusieurs pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud à faire preuve de prudence, invoquant « activités militaires » et risques de perturbation des systèmes de navigation par satellites; cette mise en garde, qui évoque des « situations potentiellement dangereuses », s’applique pour une période de soixante jours. Le 8 janvier, le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient « commencer des frappes au sol » contre les cartels de drogue, après des frappes antérieures visant des embarcations maritimes dans les Caraïbes et le Pacifique.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
55 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
00:44 En Brève : Syrie: retrait samedi des forces kurdes vers l’est de l’Euphrate, selon leur chef
00:33 En Brève : États-Unis: le régulateur aérien alerte sur des «activités militaires» au-dessus du Mexique et de l’Amérique centrale
00:44 Syrie: retrait samedi des forces kurdes vers l’est de l’Euphrate, selon leur chef
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant