États-Unis: le régulateur aérien alerte sur des «activités militaires» au-dessus du Mexique et de l’Amérique centrale
L’Autorité fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA) a exhorté les compagnies aériennes et les appareils évoluant dans l’espace aérien proche du Mexique et de plusieurs pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud à faire preuve de prudence, invoquant « activités militaires » et risques de perturbation des systèmes de navigation par satellites; cette mise en garde, qui évoque des « situations potentiellement dangereuses », s’applique pour une période de soixante jours. Le 8 janvier, le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient « commencer des frappes au sol » contre les cartels de drogue, après des frappes antérieures visant des embarcations maritimes dans les Caraïbes et le Pacifique.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires