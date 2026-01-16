Accueil En Brève États-Unis: Donald Trump ne voit pour l’instant aucune raison d’invoquer l’Insurrection Act

Donald Trump a déclaré vendredi 16 janvier qu’il ne voyait « pas de raison pour le moment » d’invoquer l’Insurrection Act — menace qu’il avait brandie la veille face aux manifestations dans le Minnesota (nord) — et ajouté qu’il l’emploierait si nécessaire. L’Insurrection Act, ensemble de lois des XVIIIe et XIXe siècles, constitue une forme d’état d’urgence permettant à l’État fédéral de recourir à l’armée pour le maintien de l’ordre sur le territoire américain.