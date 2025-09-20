Estonie: trois avions russes violent l’espace aérien, l’Otan réagit immédiatement

Le ministère estonien des Affaires étrangères a dénoncé vendredi une incursion de trois avions de combat russes dans son espace aérien. L’épisode, qualifié d’« audace sans précédent », a duré douze minutes au-dessus du golfe de Finlande et a suscité une riposte immédiate de l’Otan.

Selon un communiqué officiel, trois chasseurs MIG-31 de la Fédération de Russie ont pénétré sans plan de vol ni transpondeurs allumés dans le ciel estonien. L’Italie, chargée depuis août de la mission de police de l’air pour l’Alliance atlantique dans les pays baltes, a aussitôt déployé des F-35 pour intercepter les appareils.

« La Russie a déjà violé l’espace aérien estonien à quatre reprises cette année, mais l’incursion d’aujourd’hui, impliquant trois avions de chasse, est d’une audace sans précédent », a dénoncé le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna. Ce dernier a appelé à des sanctions politiques et économiques rapides contre Moscou.

Une provocation dénoncée à Bruxelles

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a qualifié l’acte de « provocation extrêmement dangereuse », rappelant qu’il s’agit de la troisième violation de l’espace aérien de l’UE en quelques jours. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exhorté les Vingt-Sept à adopter rapidement le 19ᵉ paquet de sanctions visant la Russie.

L’Otan, par la voix de sa porte-parole Allison Hart, a confirmé l’interception des MIG et dénoncé « un nouvel exemple de comportement russe dangereux ». L’Alliance a réaffirmé son engagement à protéger le ciel des pays baltes, qui, dépourvus d’avions de combat, s’appuient sur la solidarité de leurs alliés pour assurer leur sécurité aérienne.