Kate et William: leur rare hommage à Liz, jeune photographe emportée par un cancer

Le prince William et la princesse Kate Middleton ont rendu un hommage durable à Liz Hatton, jeune photographe décédée d’un cancer.

Kate Middleton et le prince William ont noué un lien fort avec Liz Hatton, une jeune photographe britannique de 17 ans, atteinte d’un cancer abdominal rare. La princesse de Galles et son époux ont soutenu son rêve jusqu’à sa mort en novembre 2024.

Depuis, ils poursuivent leur engagement en mémoire de l’adolescente, notamment par un geste symbolique : une rose qui fleurit chaque mois de novembre.

Un rêve réalisé par Kate et William

Tout a commencé par un appel lancé par la mère de Liz, Vicky Robayna, sur les réseaux sociaux. Sa fille, diagnostiquée d’un sarcome rare, une tumeur desmoplasique à petites cellules rondes avait un rêve : immortaliser un événement royal avec son appareil photo.

Ce rêve s’est concrétisé au château de Windsor, à l’automne 2024, grâce à l’intervention d’un contact au sein d’une association caritative soutenue par le prince William.

Ce jour-là, Liz, sa famille, et même son frère Mateo, ont rencontré un couple royal profondément touché. Kate Middleton, alors elle-même sous traitement pour un cancer non spécifié, a embrassé les enfants et s’est montrée disponible et bienveillante.

Liz, bouleversée par cette proximité, dira plus tard que les princes étaient “deux des personnes les plus authentiques” qu’elle ait jamais rencontrées.

En novembre, peu après le décès de Liz, Kate et William envoient à la famille une rose “Ice N Roses Early Rose”, une fleur symbolique qui refleurira chaque année au mois de novembre, pour entretenir la mémoire de Liz. Un geste fort qui reflète le lien profond entre les deux familles.

Un hommage renouvelé

Depuis, la famille Hatton a été conviée à plusieurs événements royaux, notamment à la messe de Noël à l’abbaye de Westminster et à une garden-party à Buckingham en mai 2025.

À chaque occasion, le couple princier a renouvelé son soutien. “Sans la princesse, nous n’aurions pas pu sensibiliser autant”, souligne Vicky. La fondation Capture, créée en mémoire de Liz, a déjà collecté plus de 163 000 dollars pour financer la recherche.

Vicky insiste aussi sur un message que sa fille voulait porter : le droit pour chacun de gérer librement l’annonce de sa maladie. “Liz a été choquée par la manière dont certains ont critiqué Kate Middleton pour son silence. Elle trouvait injuste qu’on exige des malades de se justifier publiquement”, confie-t-elle.

Jusqu’aux derniers jours, Liz a continué à vivre sa passion. Elle prenait des clichés jusqu’à cinq jours avant sa mort. “Elle a montré que les soins palliatifs peuvent aussi être une manière de vivre”, conclut sa mère.

En Liz, Kate Middleton a sans doute vu un reflet de son propre combat. Et en la soutenant, elle aura laissé une empreinte qui dépasse largement les murs du château de Windsor.