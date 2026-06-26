Bénin : les taux de réussite au CEP 2026 par département dévoilés

Le taux de réussite national du Certificat d’Études Primaires (CEP) 2026 est désormais connu. Dans la foulée, le ministère des Enseignements maternel et primaire a également publié les performances enregistrées dans les douze départements du Bénin.

Le Certificat d’Études Primaires (CEP), session de juin 2026, a enregistré un taux de réussite national de 90,17 %. Cette année, 286 995 candidats, dont 149 424 garçons et 138 571 filles, ont composé dans 860 centres répartis sur l’ensemble du territoire national.

En plus du taux national, le ministère des Enseignements maternel et primaire a dévoilé les performances par département. Le Borgou arrive en tête avec 97,09 % de réussite. Il est suivi des Collines (95,99 %), de la Donga (95,63 %) et du Plateau (95,17 %).

Le Zou (91,21 %), le Couffo (90,98 %) et le Littoral (90,82 %) affichent également des résultats supérieurs à la moyenne nationale. En dessous de cette moyenne figurent l’Atlantique (89,10 %), l’Alibori (88,02 %), l’Ouémé (85,48 %), le Mono (83,78 %) et l’Atacora (83,64 %).

Ces résultats confirment une bonne performance globale des candidats à l’échelle nationale, avec des écarts de réussite d’un département à l’autre.