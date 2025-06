Éliminatoires Mondial 2026: « Nous devons prendre 06 points sur ces deux rencontres », Emerse Faé

-Publicité-

Le sélectionneur des Éléphants, Emerse Faé, a dévoilé le lundi 10 mars 2025 la liste des 23 joueurs retenus pour les 5ᵉ et 6ᵉ journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue au stade Félix-Houphouët-Boigny, dans la commune du Plateau.

Lors de son intervention, Emerse Faé a insisté sur l’importance de cette qualification pour la Côte d’Ivoire : « Nous avons l’obligation de participer à la Coupe du Monde. Après avoir manqué les deux dernières éditions, cette trêve internationale revêt une importance capitale pour nous.» Il a également fixé un objectif clair : « Nous devons impérativement prendre six points sur ces deux rencontres. »

Évoquant ses choix, il a expliqué avoir opté pour une sélection équilibrée entre joueurs expérimentés et jeunes talents. « Les critères de sélection ont légèrement évolué par rapport à ceux de la CAN. Nous avons cherché à allier fraîcheur et expérience pour maximiser nos chances. Nous sommes convaincus que ces joueurs ont les capacités nécessaires pour nous offrir ces six points. »

Concernant la convocation de Sébastien Haller, malgré son temps de jeu limité en club, Faé a souligné l’importance de son rôle au sein de l’équipe, justifiant ainsi son retour. Par ailleurs, il a précisé que Jean-Philippe Gbamin a été appelé en renfort pour pallier l’absence de Jean-Michaël Seri, blessé.

Les Éléphants affronteront le Burundi et la Gambie respectivement les 21 et 24 mars 2025.

