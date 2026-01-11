Elections législatives et municipales au Bénin: des retard signalés à plusieurs endroits

Ce dimanche 11 janvier 2026, les électeurs béninois sont appelés aux urnes pour les élections couplées législatives et communales, un scrutin majeur qui ouvre le cycle électoral de l’année au Bénin. Toutefois, dès les premières heures de la matinée, des retards ont été constatés dans le démarrage du vote dans plusieurs localités du pays.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les élections de ce dimanche visent à élire les 109 députés de l’Assemblée nationale, à travers les élections législatives et les conseillers communaux dans les 77 communes du pays, dans le cadre des élections communales. Ce double scrutin constitue une étape déterminante dans la consolidation de la gouvernance nationale et locale, à quelques mois de l’élection présidentielle prévue en avril 2026.

Selon les premières informations recueillies sur le terrain, le démarrage effectif du scrutin n’a pas été uniforme sur l’ensemble du territoire national. Dans certaines zones, notamment à Abomey-Calavi, Porto-Novo et dans des quartiers de Cotonou que notre équipe a pu silloné ainsi que d’autres communues signalées par des observateurs, plusieurs bureaux de vote n’avaient pas ouvert à l’heure officielle prévue, fixée autour de 7 heures du matin. Les causes évoquées incluent :

l’arrivée tardive du matériel électoral (urnes, bulletins, encre indélébile) ;

(urnes, bulletins, encre indélébile) ; l’installation progressive des agents électoraux ;

; des ajustements logistiques de dernière minute.

À l’inverse, dans d’autres communes, notamment dans certaines localités de l’intérieur du pays, le vote a pu démarrer sans incident majeur, avec une organisation jugée satisfaisante par les électeurs présents.

La Commission électorale nationale autonome (CENA), en charge de l’organisation du scrutin, avait pourtant multiplié les assurances quant à la bonne préparation du processus électoral. Ces retards ponctuels mettent toutefois en lumière les défis logistiques liés à l’organisation simultanée de deux élections d’envergure nationale, mobilisant des milliers d’agents et un important dispositif matériel.

Une participation citoyenne attendue malgré les lenteurs

Malgré ces débuts parfois laborieux, les électeurs ont progressivement afflué devant les centres de vote, formant des files d’attente dans plusieurs quartiers urbains et zones rurales. Les autorités électorales appellent au calme et à la patience, assurant que le droit de vote de chaque citoyen sera préservé, y compris par un éventuel réaménagement des horaires si nécessaire.

Notons qu’au-delà des aspects organisationnels, ces élections couplées revêtent des enjeux politiques considérables :