Donald Trump annonce des droits de douane aux pays européens «jusqu’à la vente totale du Groenland»
Donald Trump annonce l’instauration de nouveaux droits de douane visant les pays européens, précisant qu’ils seront maintenus «jusqu’à la vente totale du Groenland».
1 min de lecture
