[Direct] Au Bénin, le double scrutin législatif et communal ce 11 janvier 2026

Ce dimanche 11 janvier 2026, le Bénin organise des élections couplées législatives et communales, un scrutin majeur qui marque l’ouverture du cycle électoral de l’année. Les électeurs sont appelés à élire les 109 députés de l’Assemblée nationale ainsi que les conseillers communaux dans les 77 communes du pays. Cette double consultation constitue un enjeu central pour la gouvernance nationale et locale, à quelques mois de l’élection présidentielle.

Electeurs béninois PH: AFP