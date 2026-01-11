[Direct] Au Bénin, le double scrutin législatif et communal ce 11 janvier 2026
Ce dimanche 11 janvier 2026, le Bénin organise des élections couplées législatives et communales, un scrutin majeur qui marque l’ouverture du cycle électoral de l’année. Les électeurs sont appelés à élire les 109 députés de l’Assemblée nationale ainsi que les conseillers communaux dans les 77 communes du pays. Cette double consultation constitue un enjeu central pour la gouvernance nationale et locale, à quelques mois de l’élection présidentielle.
SOMMAIRE
- À Kandi, le préfet de l’Alibori salue un vote apaisé et appelle à la mobilisation
- Législatives et communales 2026 : forte mobilisation citoyenne dans la 5ᵉ circonscription
- Samou Séidou Adambi vote à Parakou et appelle à la mobilisation citoyenne
- Un démarrage laborieux
- Louis Vlavonou vote à Ifangni et appelle au civisme électoral
- Joseph Djogbénou vote à Abomey et salue la forte mobilisation
- Abdoulaye Bio Tchané vote à Taifa et salue un scrutin apaisé
- Daniel Valère Sètonnougbo vote à Pobé et appelle à une forte mobilisation
- Gérard Gbénonchi vote à Klouékanmè et salue la maturité démocratique
- le scrutin démarre dans le calme dans le Couffo malgré une faible affluence
- La Plateforme électorale des organisations de la Société Civile du Bénin active
- A Lalo dans le Couffo, pas d’incidents majeurs
- Des enjeux politiques majeurs
- Au Ceg Segbeya à Cotonou, le vote se déroule normalement
- Joseph Djogbenou annoncé à Abomey pour son vote
- A Togba dans la commune de Calavi, de grand retard observé
- A Porto Novo, des matériels électoraux en manque
- Vote timide dans le 8è arrondissement à Cotonou
À Kandi, le préfet de l’Alibori salue un vote apaisé et appelle à la mobilisation
Après avoir accompli son devoir civique à Kandi, le préfet de l’Alibori a exprimé sa satisfaction et sa fierté de participer au scrutin. Il a souligné que le vote s’est globalement déroulé dans de bonnes conditions, avec des bureaux ouverts à l’heure dans plusieurs localités. Selon lui, si certains centres ont enregistré de légers retards liés à l’installation du matériel et à la mise en place du dispositif électoral, la dynamique s’est rapidement enclenchée, permettant le bon déroulement des opérations.
L’autorité préfectorale s’est réjouie de cette montée en régime progressive du processus électoral, qu’elle considère comme un motif d’encouragement. Elle a invité l’ensemble des populations à sortir massivement pour voter, appelant chacun à accomplir son devoir citoyen dans le calme, la paix et la cohésion sociale. Pour le préfet de l’Alibori, la participation de tous est essentielle afin de consolider la démocratie et de garantir un scrutin apaisé.
Législatives et communales 2026 : forte mobilisation citoyenne dans la 5ᵉ circonscription
Ce dimanche 11 janvier 2026, les électeurs de la 5ᵉ circonscription électorale ont répondu présents pour les élections législatives et communales, appelés à choisir leurs députés à l’Assemblée nationale ainsi que leurs conseillers communaux. Dès les premières heures de la matinée, les centres de vote ont ouvert dans un climat marqué par la discipline, l’engagement citoyen et une organisation globalement maîtrisée. À Ouidah, notamment sur la place Ninsouwé, les opérations ont démarré à 7 heures précises, sous la supervision des agents de la Commission électorale nationale autonome, des observateurs et des représentants des partis politiques. Isoloirs installés, urnes scellées et électeurs déjà en file : le décor d’une journée électorale décisive était bien en place.
Dans plusieurs centres visités, la ferveur démocratique était palpable. À l’école primaire publique Fonsaramè, dans l’arrondissement de Ouidah III, comme à Savi ou encore à Allada, les électeurs ont salué la ponctualité de l’ouverture et la qualité du dispositif. Nouveaux votants et habitués des urnes ont exprimé leur fierté de participer à ce double scrutin, considéré comme un moment clé pour l’avenir local et national. Si quelques retards ont été signalés, notamment à Tori-Bossito, ils n’ont pas entamé l’enthousiasme général. Partout, la présence visible des forces de sécurité a contribué à instaurer un climat de confiance, confirmant une volonté partagée de faire de ces élections un exercice démocratique apaisé et responsable.
Samou Séidou Adambi vote à Parakou et appelle à la mobilisation citoyenne
Le scrutin des élections communales et législatives de 2026 se poursuit dans le calme à Parakou. Aux environs de 10 heures, Samou Séidou Adambi a accompli son devoir civique à l’école maternelle Ladji Farani, située dans le 2ᵉ arrondissement. À sa sortie de l’isoloir, l’acteur politique a rappelé l’importance du droit de vote, qu’il considère comme un pilier essentiel de la démocratie et un moyen pour chaque citoyen de contribuer au développement du pays.
Saluant le climat apaisé qui marque le déroulement du scrutin, Samou Séidou Adambi a reconnu quelques retards observés par endroits, tout en se voulant rassurant sur l’organisation globale des opérations. Il a appelé les électeurs, notamment ceux de Parakou et de la huitième circonscription électorale, à se mobiliser massivement et à voter dans la paix et la sérénité. Pour lui, chaque suffrage exprimé compte et participe au renforcement de la démocratie béninoise et à la consolidation des institutions du pays.
Un démarrage laborieux
Dès les premières heures de la matinée, des retards ont été signalés dans le démarrage du scrutin dans plusieurs localités, notamment à Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi. Ces lenteurs sont principalement liées à des retards dans la mise en place du matériel électoral et à l’installation progressive des agents de vote. La Commission électorale nationale autonome (CENA) assure toutefois que la situation est progressivement maîtrisée et que le vote se poursuit normalement.
Malgré ces débuts parfois laborieux, la participation citoyenne reste attendue tout au long de la journée, sous la supervision des observateurs nationaux et internationaux. Ces élections législatives et communales de 2026 représentent un test important pour l’organisation électorale au Bénin et pourraient influencer le climat politique à l’approche de la présidentielle, dans un contexte où la transparence et la crédibilité du scrutin sont particulièrement scrutées.
Louis Vlavonou vote à Ifangni et appelle au civisme électoral
Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a accompli son devoir civique et patriotique ce dimanche dans le cadre des élections législatives et communales de 2026. Il a voté à 9 h 15 au poste de vote de Kpodjava, dans le village de Ko-Houézé, arrondissement de Ko-Koumolou, commune de Ifangni. Le chef du Parlement a pris part au double scrutin dans le respect des procédures établies, marquant ainsi sa participation à cette première expérience d’élections générales issues des réformes politiques.
À l’issue de son vote, Louis Vlavonou a souligné le caractère simple mais fondamental de l’acte électoral, qu’il considère comme un indicateur de la vitalité démocratique et de la maturité politique du Bénin. Satisfait du bon démarrage du scrutin, il a appelé les populations, en particulier les électeurs encore indécis, à se rendre massivement aux urnes dans le calme, la sérénité et le respect des règles républicaines. Candidat tête de liste de l’Union progressiste le Renouveau dans la 21ᵉ circonscription électorale, il a réaffirmé l’importance de la participation citoyenne pour la consolidation de la démocratie.
Joseph Djogbénou vote à Abomey et salue la forte mobilisation
À l’instar de nombreux électeurs, Joseph Djogbénou, président du parti Union progressiste le Renouveau et tête de liste dans la 23ᵉ circonscription électorale, a accompli son devoir citoyen ce dimanche peu après 10 heures. Il a voté à l’École primaire publique Tohizanli, à Abomey, dans une ambiance marquée par une forte affluence et un climat serein. À l’issue de son vote, il s’est dit satisfait du démarrage à l’heure du scrutin et de la présence effective des délégués et représentants des partis politiques.
S’exprimant devant la presse, Joseph Djogbénou a salué une campagne électorale apaisée et de proximité, estimant que la mobilisation observée traduit la bonne compréhension par les populations de l’enjeu de ces premières élections générales au Bénin. Il a invité les électeurs encore chez eux à se rendre aux urnes dans le calme et la tolérance, rappelant que cet acte citoyen, désormais organisé tous les sept ans, revêt un caractère encore plus important pour la démocratie béninoise.
Abdoulaye Bio Tchané vote à Taifa et salue un scrutin apaisé
Tête de liste dans la 13ᵉ circonscription électorale, Abdoulaye Bio Tchané, ministre du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, a accompli son devoir civique ce dimanche 11 janvier à l’École primaire publique de Taïfa. Arrivé au centre de vote à 9 h 50, entouré d’une délégation, il a suivi les formalités d’usage avant de voter pour les élections communales puis législatives, dans un climat calme et discipliné. À l’issue de l’opération, il s’est dit heureux d’avoir exercé ce droit fondamental et satisfait du bon déroulement du scrutin.
S’exprimant devant la presse, le ministre a salué l’organisation et le climat de paix qui ont marqué le début du vote, y voyant une preuve supplémentaire de la maturité démocratique du Bénin. Il a félicité la Commission électorale nationale autonome ainsi que les forces de sécurité pour leur professionnalisme, avant d’appeler les citoyens qui ne s’étaient pas encore prononcés à se rendre massivement aux urnes afin de participer pleinement à la vie démocratique du pays.
Daniel Valère Sètonnougbo vote à Pobé et appelle à une forte mobilisation
Le préfet du Plateau et du Zou, Daniel Valère Sètonnougbo, a accompli son devoir civique dans la matinée de ce dimanche dans le cadre des élections communales et législatives. Il a voté au Collège d’enseignement général II de Pobé, précisément au poste de vote numéro 6, où il a respecté l’ensemble de la procédure prévue pour ce double scrutin. L’autorité préfectorale a voté successivement pour les élections communales puis pour les législatives, marquant ainsi sa participation à cette première expérience d’élections générales au Bénin.
S’exprimant après son vote, Daniel Valère Sètonnougbo s’est réjoui du bon déroulement de l’opération et a salué la Commission électorale nationale autonome pour la qualité de l’organisation, notamment en ce qui concerne le déploiement du matériel électoral. Il a profité de l’occasion pour inviter les électeurs des départements du Plateau et du Zou à se rendre massivement aux urnes, les exhortant à ne pas attendre la dernière minute, rappelant que le scrutin prend fin à 17 heures.
Gérard Gbénonchi vote à Klouékanmè et salue la maturité démocratique
Le député Gérard Gbénonchi, candidat à sa propre succession dans la 11ᵉ circonscription électorale, a accompli son devoir civique dans la matinée de ce dimanche à la Maison des jeunes de Klouékanmè, sa localité natale. Il a voté au poste de vote n° 2 du centre du village de Zondrébohoué, l’un des trois que compte ce site, situé dans l’arrondissement central de la commune. À l’issue de son vote, l’élu a exprimé sa fierté de participer au choix des dirigeants à tous les niveaux de gouvernance, rappelant que la participation électorale demeure un devoir fondamental du citoyen.
Après avoir effectué le tour des différents postes de vote, le député s’est réjoui du bon déroulement du scrutin, marqué par le calme, la discipline et l’absence d’incidents. Il a salué la maturité démocratique des électeurs, estimant que cette attitude témoigne des progrès réalisés par le Bénin en matière électorale et renforce son image de pays démocratique. Gérard Gbénonchi a enfin appelé les citoyens qui ne se sont pas encore déplacés à aller voter massivement, dans l’espoir d’une forte participation.
le scrutin démarre dans le calme dans le Couffo malgré une faible affluence
Le scrutin couplé législatif et communal a effectivement démarré ce dimanche 11 janvier 2026 dans le département du Couffo, notamment dans les communes d’Aplahoué et de Djakotomè. Selon les constats effectués dans la matinée, le vote se déroule globalement dans le calme, la discipline et sans incident majeur, même si la mobilisation des électeurs reste timide par endroits.
Au centre de vote d’Aplahoué Centre, le premier poste a ouvert à 7 h 05, avec un premier électeur ayant voté à 7 h 10 sur un total de 542 inscrits. En revanche, dans un autre poste du même centre, ouvert à 7 h 20, aucune affluence n’était encore enregistrée jusqu’à 7 h 40. Cette faible participation matinale est expliquée par certains électeurs par la fréquentation des cultes religieux, laissant espérer une hausse de la participation au fil de la journée.
Dans l’ensemble des centres visités, les représentants des partis politiques, les observateurs électoraux ainsi que les forces de défense et de sécurité sont présents pour assurer un déroulement apaisé du scrutin. Malgré un léger retard dans l’acheminement du matériel électoral durant la nuit, les agents ont fait preuve de professionnalisme en prenant très tôt possession des équipements. La Commission électorale nationale autonome (CENA) confirme que la majorité des postes de vote ont ouvert à l’heure prévue dans l’arrondissement d’Aplahoué.
La Plateforme électorale des organisations de la Société Civile du Bénin active
La salle d’observation de la plateforme électorale des organisations de la Société Civile du Bénin est active depuis très tôt ce matin. L’objectif est de résoudre le principal problème des élections qui est celui de ses conflits électoraux
A Lalo dans le Couffo, pas d’incidents majeurs
A Lalo dans le département du Couffo le scrutin a effectivement démarré. Les premiers votants ont effectué leur vote entre 07H et 07H30. Pas d’incidents majeurs à signaler.
Des enjeux politiques majeurs
Les élections législatives et communales de ce 11 janvier 2026 sont déterminantes à plusieurs niveaux :
elles permettront le renouvellement de l’Assemblée nationale, avec un impact direct sur l’équilibre du pouvoir législatif ;
elles redessineront la gouvernance locale, en influençant la gestion des communes et des politiques de proximité ;
elles constituent enfin une étape clé avant l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, dont elles prépareront le contexte politique.
Au Ceg Segbeya à Cotonou, le vote se déroule normalement
six salles de vote bien organisée et fonctionnel. Le vote a bien démarré et de déroule normalement . Le vote a démarré à 07H45 avec une affluence modérée. Aucun incident n’est à signaler avec une présence des forces de l’ordre dans un climat calme et maîtrisé.
Joseph Djogbenou annoncé à Abomey pour son vote
Le président du parti Union Progressiste le Renouveau effectuera son vote à Abomey dans le departement du Zou
A Togba dans la commune de Calavi, de grand retard observé
Dans la commune de de Togba, plusieurs disfonctionnement techniques ont été également observés avec un vote non encore démarré dans plusieurs centres de vote pour plusieurs raisons techniques liés aux matériels électoraux.
A Porto Novo, des matériels électoraux en manque
A Porto Novo, plusieurs de nos observateurs ont noté de graves problèmes d’indisponibilité du matériel électoraux. D’accord le cinquième arrondissement, c’est le manque d’encre ou de bulletins qui retarde le démarrage effectif du vote à certains endroits.
Vote timide dans le 8è arrondissement à Cotonou
Dans le huitième arrondissement de Cotonou, les votes ont timidement démarré ce dimanche matin. Pour l’instant, les électeurs sortent à contre goutte mais tout est bien en ordre. Tout a démarré aux environs de 07H 11 minutes
