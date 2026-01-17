Accueil En Brève Dakar-2026: Nasser Al Attiyah signe son 6e sacre en auto

Dakar-2026: Nasser Al Attiyah signe son 6e sacre en auto

Le Qatari Nasser Al-Attiyah a remporté, samedi 17 janvier, son sixième Rallye Dakar à l’issue de la 13e et dernière étape de la course, disputée en Arabie saoudite depuis 2020. Déjà vainqueur en 2011, 2015, 2019, 2022 et 2023, Al-Attiyah offre à Dacia, pour sa deuxième participation seulement, le premier triomphe de la marque sur le Rallye Dakar. Son copilote, le Belge Fabian Lurquin — qui courait auparavant aux côtés du Français Sébastien Loeb — signe quant à lui sa première victoire sur l’épreuve.