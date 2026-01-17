La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Dakar-2026: Nasser Al Attiyah signe son 6e sacre en auto

Le Qatari Nasser Al-Attiyah a remporté, samedi 17 janvier, son sixième Rallye Dakar à l’issue de la 13e et dernière étape de la course, disputée en Arabie saoudite depuis 2020. Déjà vainqueur en 2011, 2015, 2019, 2022 et 2023, Al-Attiyah offre à Dacia, pour sa deuxième participation seulement, le premier triomphe de la marque sur le Rallye Dakar. Son copilote, le Belge Fabian Lurquin — qui courait auparavant aux côtés du Français Sébastien Loeb — signe quant à lui sa première victoire sur l’épreuve.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
0 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
15:49 En Brève : Dakar-2026: Nasser Al Attiyah signe son 6e sacre en auto
15:37 En Brève : Ouganda: Bobi Wine affirme avoir échappé aux forces de sécurité
15:49 Dakar-2026: Nasser Al Attiyah signe son 6e sacre en auto
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant