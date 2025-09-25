Covid-19: une reprise épidémique avec plus de 26.000 nouveaux cas en septembre 2025

L’automne marque le retour des virus saisonniers et, avec eux, une nouvelle recrudescence du Covid-19. Plus de 26.000 nouveaux cas ont été enregistrés en France début septembre 2025, selon Santé publique France. Ce taux confirme une reprise épidémique portée par un nouveau variant et un relâchement des gestes barrières.

Mercredi 24 septembre, sur LCI, le Dr Jean-Luc Dinet, président de SOS Médecin Sens, a décrit une évolution préoccupante.

« Nous étions à une dizaine de cas par jour avec près de 20% de tests positifs. Si les enfants restent peu symptomatiques, on observe depuis une semaine des adultes jeunes, notamment de 20 à 40 ans, avec des symptômes beaucoup plus sévères, proches de la grippe. »

Santé publique France fait état de 26.053 contaminations entre le 8 et le 14 septembre. Le nouveau variant en circulation échappe partiellement à l’immunité, dont la durée est estimée à environ six mois. « Nous sommes dans une période charnière, où beaucoup n’ont pas rencontré le virus ni reçu de dose vaccinale récente. Cela crée mathématiquement une reprise », explique Benjamin Davido, épidémiologiste à l’hôpital Raymond-Poincaré.

Face à cette situation, les autorités sanitaires prévoient le lancement d’une campagne de vaccination dès le 14 octobre. L’objectif est de protéger les populations les plus vulnérables et de limiter l’impact de ce variant, dans un contexte marqué par l’abandon massif des gestes barrières.