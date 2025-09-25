Côte d’Ivoire : « vos journalistes réunis n’atteignent pas mon audience », Makosso tacle l’UNJCI

Le Général Camille Makosso a de nouveau créé la polémique à travers une sortie médiatique musclée, visant cette fois l’Union des Journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI). L’influenceur accuse l’organisation de vouloir ternir son image en affirmant qu’il aurait décliné l’idée d’y adhérer.

Dans sa réponse, il se défend fermement : « Je ne me rappelle en aucun cas avoir voulu appartenir à votre organisation. Vous n’êtes pas l’autorité suprême de délivrance de carte de presse dans le monde. »

Makosso s’attaque ensuite à la légitimité de la presse classique, qu’il estime dépassée par les nouveaux acteurs du numérique. « Vos journalistes réunis ne peuvent atteindre mon niveau d’audience nationale et internationale », martèle-t-il. Il affirme par ailleurs détenir une carte de presse internationale délivrée par une organisation allemande, qu’il juge « plus sérieuse » que l’UNJCI.

L’influenceur insiste sur le rôle grandissant des créateurs de contenu : « Aujourd’hui, les influenceurs représentent le 4e pouvoir, et vous êtes relégués au 5e. » Selon lui, blogueurs, tiktokeurs et influenceurs ont pris la place autrefois occupée par la presse traditionnelle dans la diffusion de l’information.

En conclusion, Makosso adresse un avertissement : « Ne mentionnez plus jamais mon nom dans vos communiqués de quartier. Que ce soit la première et la dernière fois. »

Cette sortie, fidèle à son style frontal, alimente le débat sur la rivalité entre presse traditionnelle et influenceurs, tout en questionnant la place que Makosso revendique dans le paysage médiatique ivoirien.