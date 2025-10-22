Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo annonce son départ de la tête du PPA-CI après les législatives

Laurent Gbagbo a annoncé son intention de quitter la présidence du Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) après les élections législatives prévues le 27 décembre prochain.

L’ancien chef de l’État a également évoqué un projet de voyage dans les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), une fois la situation politique intérieure apaisée. Très attendu dans un contexte de fortes tensions politiques, Laurent Gbagbo est sorti de son silence lors d’une interview accordée à Afo Média, animée par le journaliste Alain Foka.

Interrogé sur son avenir, alors qu’il n’est pas candidat à la présidentielle du 25 octobre, il a laissé entendre qu’il se prépare à passer la main. « Il y a beaucoup de choses à faire. D’abord, il faut que je conduise le parti jusqu’à ce qu’on sorte de tout ce brouhaha », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Ensuite, je vais prendre du temps pour moi-même et pour ma petite famille. Je vais vivre, écrire… Il y a des moments où il faut savoir s’arrêter. Au moment du congrès, j’aurai 81 ans. C’est beaucoup. »

Cette déclaration intervient alors que la situation politique du pays demeure particulièrement tendue. Depuis le 11 octobre, plusieurs villes ivoiriennes sont le théâtre d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, à la suite du rejet des candidatures de Laurent Gbagbo (PPA-CI) et de Tidjane Thiam (PDCI-RDA) par le Conseil constitutionnel, tandis qu’Alassane Ouattara a été autorisé à briguer un quatrième mandat.

Face à ce climat de crispation, l’ancien président a réaffirmé son soutien aux manifestants opposés à ce qu’il qualifie de « braquage électoral ». « Je ne donne pas l’ordre aux gens d’aller voter. Et ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. Qu’il n’y ait pas d’ombre de doute. Je suis avec eux et je les encourage », a-t-il affirmé, accusant le pouvoir d’être à l’origine des violences en raison de la répression des marches de l’opposition.

Abordant ensuite la question des relations diplomatiques entre la Côte d’Ivoire et les pays de l’AES : Mali, Burkina Faso et Niger, Laurent Gbagbo a annoncé son intention de se rendre prochainement dans ces pays. « Quand on aura fini avec tous nos spectacles ici, j’irai certainement faire un tour dans ces pays pour saluer les jeunes dirigeants, discuter avec eux et leur transmettre la salutation d’un citoyen ivoirien », a-t-il confié.

Selon lui, les tensions actuelles entre Abidjan et les capitales sahéliennes s’expliquent principalement par la position de la Côte d’Ivoire vis-à-vis de la France. « Ces pays ont pris des positions claires contre la France. Donc, le président Ouattara adopte une attitude pour défendre les intérêts de la France. Il n’y a pas autre chose », a tranché l’ancien chef de l’État, sans détour.