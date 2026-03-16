Côte d’Ivoire : après 10 ans à Tiassalé, Assalé Tiémoko change de cap vers Abidjan

Le maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko, a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat lors des élections municipales de 2028. L’ancien député envisage plutôt de se présenter dans une commune d’Abidjan. « Pour 2028, je ne serai pas candidat à Tiassalé. Je me présenterai dans une commune d’Abidjan », a déclaré le président de l’ADCI.

Après dix ans à la tête du conseil municipal de cette ville de l’intérieur du pays, il souhaite relever de nouveaux défis dans la gestion des collectivités territoriales. « Je veux siéger au conseil municipal d’une grande commune d’Abidjan pour observer comment ces collectivités sont gérées avec des moyens dix fois supérieurs à ceux de Tiassalé », a-t-il expliqué.

Satisfait de son bilan à Tiassalé, Assalé Tiémoko estime que son expérience pourrait produire des résultats encore plus importants dans une commune disposant de ressources plus conséquentes. « Ce que j’ai accompli avec seulement 300 millions de francs CFA pour l’investissement et 400 millions pour le fonctionnement, imaginez ce que je pourrais réaliser avec 2 à 3 milliards d’investissement et 4 à 5 milliards de fonctionnement à Abidjan », a-t-il affirmé.

Le maire sortant souligne également que le système de représentation proportionnelle lui garantit une place au conseil municipal, quel que soit le résultat des élections. « Grâce à la proportionnelle, j’entrerai forcément au conseil municipal, ce qui permettra de transformer la gouvernance », a-t-il ajouté.

Assalé Tiémoko a par ailleurs réfuté l’idée d’un retrait motivé par la crainte électorale. « Le RHDP ne peut pas me battre à Tiassalé sans fraude : ils y sont minoritaires, tout le monde le sait, y compris eux. Donc je ne fuis pas », a-t-il déclaré. Le maire assure avoir préparé la relève. « J’ai formé une équipe capable de diriger la commune et de faire mieux que moi. Après dix ans à la même fonction, la routine s’installe et l’efficacité diminue », a-t-il expliqué.

Malgré certaines réticences de la population, il affirme vouloir rester fidèle à sa parole. « Les chefs m’ont demandé de revenir sur ma décision, mais je me suis engagé en politique pour restaurer la confiance et respecter la parole publique », a-t-il précisé. Depuis 2018, les habitants savent qu’il ne briguerait pas un troisième mandat. « En 2024, j’ai même parcouru toute la commune pour confirmer cet engagement », a rappelé le maire.

Fier du chemin parcouru, Assalé Tiémoko rappelle avoir reçu deux Prix nationaux d’excellence de l’État ivoirien. « J’ai redressé une mairie en faillite et repositionné Tiassalé parmi les communes importantes du pays », a-t-il affirmé. Il illustre cette transformation par la hausse des prix fonciers et l’augmentation de la population : en 2018, des terrains de 500 m² en zone urbaine se vendaient à environ 250 000 francs CFA, pour une population de 28 000 habitants. « Aujourd’hui, ces terrains valent entre 3 et 5 millions en ville et 1 à 2 millions en zone rurale, et la population est passée à 46 000 habitants. Tiassalé est désormais une ville attractive », conclut-il.