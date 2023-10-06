Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara dissout le gouvernement

La présidence de la Côte d’Ivoire a annoncé la cessation des fonctions du Premier ministre Patrick Achi et de son gouvernement le 6 octobre 2023. Dans l’attente de la désignation d’un nouveau chef de gouvernement, l’équipe actuelle continuera de gérer les affaires courantes.

La Côte d’Ivoire a été secouée par l’annonce de la présidence selon laquelle les fonctions du Premier ministre Patrick Achi et de son gouvernement prendront fin. Cette décision a été rendue publique le 6 octobre 2023, sans qu’aucune explication détaillée ne soit fournie quant aux raisons de ce changement au plus haut niveau du gouvernement ivoirien.

Dans l’immédiat, Patrick Achi et son équipe gouvernementale continueront de gérer les affaires courantes du pays en attendant la nomination d’un nouveau chef de gouvernement. Cette transition politique intervient dans un contexte où la Côte d’Ivoire s’efforce de maintenir la stabilité et la continuité du gouvernement face à des défis nationaux et internationaux.

La cessation des fonctions du Premier ministre et de son gouvernement soulève des interrogations quant aux prochaines étapes politiques et à l’orientation future du pays. Les observateurs intérieurs et internationaux surveilleront de près les développements à venir pour mieux comprendre les implications de cette décision.