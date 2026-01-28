Chaînes et horaires pour PSV–Bayern, J8 de la Ligue des Champions

Le Bayern Munich se déplace aux Pays-Bas ce mercredi à 20h GMT pour affronter le PSV Eindhoven, rencontre comptant pour la 8e et dernière journée de la phase linéaire de la Ligue des champions de l’UEFA. Match décisif pour le club néerlandais qui doit l’emporter pour consolider sa position dans le haut du classement de la compétition, tandis que les Bavarois, déjà largement qualifiés, abordent cette rencontre avec l’assurance d’un classement favorable.

Le PSV Eindhoven pointe actuellement à la 22e place avec 8 points, obtenus grâce à deux victoires, deux nuls et deux défaites selon les chiffres communiqués. Les joueurs dirigés par Peter Bosz ont l’obligation de s’imposer face au Bayern pour sécuriser leur participation aux tours suivants, dans l’optique de se maintenir dans le « Top 24 » et prolonger leur parcours européen. Un match nul pourrait ne pas suffire pour atteindre cet objectif en fonction des autres résultats décisifs programmés lors de la dernière journée.

Le Bayern Munich, de son côté, aborde la rencontre en position de force. Le club bavarois occupe la deuxième place du groupe avec 18 points, après sept rencontres comptabilisées : six victoires et une seule défaite. Les chiffres officiels indiquent que l’équipe est déjà assurée de terminer dans le « Top 8 » de la phase linéaire et se qualifie directement pour les huitièmes de finale. Le Bayern pourrait, selon le déroulement futur de la compétition, accueillir les matchs retours à l’Allianz Arena jusqu’à la finale.

Chaînes et plateformes diffusant PSV Eindhoven – Bayern Munich

La rencontre sera proposée en diffusion directe sur plusieurs chaînes et plateformes internationales. Parmi les diffuseurs annoncés figurent Arena Sport 3 Srbija HD, ART Motion Sport 6 HD, beIN Sports MENA Xtra 4 HD, Blue Sport 18 Live HD et Canal+ Live 11 France HD.

D’autres diffuseurs incluent Cosmote Sport 7 HD, Discovery+ UK, Go3 Extra Sport Baltics, M+ Liga de Campeones 14, Megogo Futbol 14 et Paramount+ aux États-Unis. En Belgique, la rencontre sera disponible sur Play Sports 6, et en Autriche sur Sky Sport 2 Austria HD.

La couverture se poursuivra sur des services et réseaux tels que SuperSport OTT 7, Viaplay Danmark HD, Ziggo Sport HD 7, ainsi que sur des chaînes listées pour diverses zones géographiques et plateformes numériques.