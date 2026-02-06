Caroline, la jeune femme mordue par Vincent Cerutti, s’exprime après sa condamnation

Après la condamnation de l’animateur Vincent Cerutti à huit mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, la plaignante, identifiée comme Caroline, a rompu le silence et exprimé son soulagement, tandis que l’ancien présentateur annonce un appel de la décision. Cette affaire, qui remonte à des faits reprochés entre 2015 et 2016 au sein de la matinale d’une station de radio, a suscité une forte médiatisation et relancé le débat sur le traitement judiciaire des accusations portées contre des personnalités médiatiques.

« Je suis soulagée », a déclaré Caroline, résumant le sentiment qui l’a poussée à s’exprimer publiquement après des mois de procédure et d’attente. Selon ses proches, la reconnaissance par le tribunal constitue pour elle une étape importante, sans pour autant effacer les conséquences personnelles et psychologiques liées aux événements litigieux. Sa prise de parole intervient après une longue période de retrait, alors que l’affaire occupait l’attention médiatique en raison de la notoriété de l’animateur mis en cause.

Le verdict rendu le mercredi 4 février 2026 par le tribunal correctionnel de Paris a condamné Vincent Cerutti, ancien animateur de Chérie FM et visage médiatique de plusieurs émissions, à huit mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Les faits reprochés concernent des agressions survenues lors de la période où il travaillait dans la matinale de la station, et la plainte a été déposée par une ancienne collègue identifiée dans la procédure comme Caroline.

Réactions et suite judiciaire

Au lendemain du prononcé, l’animateur et ses conseils ont réagi par la voie de leurs avocats, annonçant la décision de faire appel. Dans un communiqué reproduit par leurs avocats, ils contestent la qualification pénale retenue et estiment que le tribunal s’est fondé principalement sur les accusations de la plaignante. « Nous formons un appel immédiat. Le tribunal, comme parfois dans ce type de dossiers, a rendu sa décision sur le seul fondement des accusations de la plaignante », ont déclaré ses avocats, ajoutant que la prise en compte des témoignages des autres collègues entendus en procédure écarterait selon eux toute intention sexuelle.

La version de la défense évoque un comportement qualifié de « jeu » entre collègues, interprétation que la plaignante réfute fermement. La procédure judiciaire a inclus l’audition de collègues et la confrontation des éléments de preuve présentés au dossier, conformément aux règles de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel. La condamnation à une peine avec sursis signifie qu’une peine d’emprisonnement n’est pas exécutée immédiatement, sous réserve des modalités prévues par la décision du tribunal.

La médiatisation de l’affaire a prolongé l’attention portée au dossier depuis la révélation des faits et la saisine des services judiciaires, entraînant des commentaires et des interviews dans la presse, tandis que les parties se préparent désormais à la phase d’appel annoncée par la défense.