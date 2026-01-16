La suite après la publicité
Caracas : le directeur de la CIA a rencontré la présidente par intérim

John Ratcliffe, directeur de la CIA, a rencontré jeudi 15 janvier à Caracas la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a indiqué vendredi à l’AFP un responsable américain. Selon ce responsable, qui a requis l’anonymat, le déplacement de Ratcliffe s’est effectué à la demande du président Trump afin de transmettre à Delcy Rodriguez le message que les États-Unis entendent construire « une meilleure relation de travail ».

