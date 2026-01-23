CAN 2025 – Sénégal vs Maroc: le roi Mohamed VI appelle à l’unité après une finale sous tension

Au lendemain d’une finale de la CAN 2025 marquée par des incidents entre le Maroc et le Sénégal, le roi Mohamed VI a appelé au calme et à l’unité, rappelant que la réussite de la compétition dépasse les tensions et appartient à toute l’Afrique.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Au lendemain d’une finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 marquée par des incidents en fin de rencontre entre le Maroc et le Sénégal, le roi Mohamed VI est sorti de sa réserve. Le souverain marocain a livré un message d’apaisement, rappelant l’essentiel : au-delà des tensions, la CAN demeure une fête du football africain et un symbole de fraternité continentale.

Sans éluder les événements survenus dans les dernières minutes de la finale, le Roi a reconnu un « épisode malheureux » ayant terni l’issue de la rencontre. Mais il a tenu à replacer ces débordements dans un cadre plus large, soulignant que « la passion une fois retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus ». Pour le monarque, l’organisation réussie de la CAN par le Royaume dépasse le simple cadre national : « Cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. »

Malgré la défaite des Lions de l’Atlas, Mohamed VI a exprimé la fierté du pays hôte, saluant « un mois de joie populaire et d’émotion sportive » offert sur le sol marocain. Il a insisté sur l’impact positif de la compétition pour l’image du continent, estimant que le Maroc avait contribué « au rayonnement de l’Afrique et de son football ».

Face aux critiques et aux polémiques nées après la finale, le souverain a également tenu à répondre avec fermeté. Il a dénoncé les tentatives de dénigrement et de discrédit, tout en affirmant sa confiance dans la maturité du peuple marocain : « Les desseins hostiles ne parviendront jamais à leurs fins. Le peuple marocain sait faire la part des choses et ne se laissera pas entraîner dans la rancœur et la discorde. »

Enfin, Mohamed VI a rappelé l’importance des liens historiques unissant les nations africaines. Pour lui, aucun incident sportif ne saurait remettre en cause « la proximité cultivée au fil des siècles entre nos peuples », ni la coopération et les partenariats renforcés entre le Maroc et les autres pays du continent. Un message fort, à la fois politique et sportif, qui se veut un appel à l’apaisement et à l’unité, dans l’esprit même de la Coupe d’Afrique des nations.



