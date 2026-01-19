CAN 2025 / Maroc 0–1 Sénégal: la CAF condamne les incidents lors de la finale et ouvre une enquête

La Confédération Africaine de Football (« CAF ») condamne le comportement inacceptable de certains joueurs et officiels lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal à Rabat dimanche soir.

Le match a été retardé de près de 20 minutes suite à des troubles dans les tribunes, lorsque certains supporters sénégalais ont tenté de pénétrer sur le terrain et se sont heurtés aux forces de sécurité. Le capitaine sénégalais Sadio Mané est resté sur le terrain et a été vu en train d’exhorter ses coéquipiers à revenir pour que le match puisse reprendre.

Après la reprise du jeu, la tentative de penalty à la panenka de Diaz a été repoussée par le gardien Edouard Mendy avant que Pape Gueye ne marque un mais magnifique à la quatrième minute des prolongations, assurant ainsi une victoire spectaculaire 1-0 au Sénégal.

Dans un communiqué, la CAF a condamné fermement tout comportement inapproprié survenant pendant les matchs, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs de la rencontre. L’instance annonce examiner actuellement toutes les images et saisira les instances compétentes afin que des mesures appropriées soient prises à l’encontre des personnes reconnues coupables.