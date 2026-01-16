CAN 2025: « les Super Eagles vont tout faire pour battre l’Égypte », Calvin Bassey 

Après l’élimination en demi-finale face au Maroc, le défenseur nigérian, Calvin Bassey, promet que les Super Eagles se battront jusqu’au bout pour décrocher la troisième place face à l’Égypte.

Calvin Bassey est revenu sur l’élimination des Super Eagles en demi-finale de la CAN 2025 face aux Lions de l’Atlas du Maroc, tout en affirmant que le Nigeria se battra jusqu’au bout pour décrocher la troisième place. Mercredi soir à Rabat, le défenseur de Fulham a été l’un des Nigérians les plus en vue. Solide et appliqué, il a notamment réussi à contenir l’attaquant marocain Ayoub El Kaabi tout au long de la rencontre.

Malgré la déception de ne pas avoir atteint la finale, le joueur de 26 ans a tenu à souligner la prestation collective des Super Eagles et à afficher sa fierté. « Nous remercions Dieu en toutes circonstances. Quelle fin de tournoi cruelle ! Le soutien et la solidarité que nous avons ressentis ont été exceptionnels. Désolés de ne pas avoir pu aller jusqu’au bout, mais nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous allons tirer les enseignements de cette expérience. Ce n’est pas encore terminé, nous avons encore des objectifs à atteindre », a écrit Bassey sur le réseau social X.

Le Nigeria affrontera l’Égypte samedi, au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, lors du match pour la troisième place. Calvin Bassey sera toutefois suspendu pour cette rencontre face aux Pharaons dirigés par Hossam Hassan.





