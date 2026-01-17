La suite après la publicité
Égypte Nigeria

CAN 2025: l’Égypte privée d’Attia et Mohsen face au Nigeria

Suspendus pour comportement antisportif après la demi-finale contre le Sénégal, Marwan Attia et Salah Mohsen manqueront le match pour la troisième place, un coup dur pour les Pharaons avant d’affronter les Super Eagles du Nigeria ce samedi en match de classement de la CAN 2025.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
AFRIQUE-SPORT
Une représentation du trophée de la Coupe d'Afrique des nations
Trophée de la Coupe d'Afrique des nations (une maquette)
1 min de lecture
L’Égypte devra composer sans Marwan Attia et Salah Mohsen pour le match de classement face au Nigeria, prévu samedi à Casablanca. Les deux internationaux ont été suspendus par la Confédération africaine de football (CAF) à la suite de leur comportement jugé antisportif lors de la demi-finale perdue face au Sénégal (0-1). À l’issue de la rencontre, Marwan Attia avait esquissé un geste laissant entendre une possible corruption arbitrale, tandis que Salah Mohsen s’était illustré par des gestes moqueurs à l’égard de journalistes sénégalais.

Un double forfait qui complique un peu plus la tâche du sélectionneur des Pharaons, Hossam Hassan, déjà confronté à plusieurs absences avant ce rendez-vous. Septuple championne d’Afrique, l’Égypte tentera malgré tout de conclure sa CAN sur une note positive face aux Super Eagles. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 17 heures (heure du Nigeria) au stade Mohammed V de Casablanca.



