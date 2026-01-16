CAN 2025: «L’Égypte joue toujours pour la gagne», Hossam Hassan prévient le Nigeria
Déterminée à conclure la CAN 2025 sur une note positive après sa défaite en demi-finale, l’Égypte aborde le match pour la troisième place face au Nigeria avec l’ambition claire de monter sur le podium, a assuré son sélectionneur Hossam Hassan ce vendredi en conférence de presse d’avant-match.
Le sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan, a affiché la détermination de ses joueurs à aller chercher la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Battus 1-0 par le Sénégal en demi-finale, les Pharaons retrouvent les Super Eagles du Nigeria ce samedi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l’occasion du match pour la médaille de bronze. La rencontre est programmée à 17 heures (GMT+1).
Désireuse de conclure son parcours sur une note positive, la sélection égyptienne se présente avec ambition face aux Nigérians. En conférence de presse d’avant-match, Hossam Hassan n’a pas caché ses intentions. « L’Égypte possède un immense palmarès avec sept titres africains, et nous abordons ce match contre le Nigeria avec l’unique objectif de l’emporter », a déclaré le sélectionneur. « Nous nous battrons pour la victoire afin de monter sur le podium et de terminer cette CAN de la meilleure manière possible », a insisté le technicien égyptien. Rendez-vous demain pour le verdict!
