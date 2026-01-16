La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité
Égypte Nigeria

CAN 2025: «L’Égypte joue toujours pour la gagne», Hossam Hassan prévient le Nigeria

Déterminée à conclure la CAN 2025 sur une note positive après sa défaite en demi-finale, l’Égypte aborde le match pour la troisième place face au Nigeria avec l’ambition claire de monter sur le podium, a assuré son sélectionneur Hossam Hassan ce vendredi en conférence de presse d’avant-match.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
AFRIQUE-SPORT
165 vues
Hossam Hassan, nouveau sélectionneur de l'Egypte
Hossam Hassan, nouveau sélectionneur de l'Egypte
2 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

Le sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan, a affiché la détermination de ses joueurs à aller chercher la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Battus 1-0 par le Sénégal en demi-finale, les Pharaons retrouvent les Super Eagles du Nigeria ce samedi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l’occasion du match pour la médaille de bronze. La rencontre est programmée à 17 heures (GMT+1).

Désireuse de conclure son parcours sur une note positive, la sélection égyptienne se présente avec ambition face aux Nigérians. En conférence de presse d’avant-match, Hossam Hassan n’a pas caché ses intentions. « L’Égypte possède un immense palmarès avec sept titres africains, et nous abordons ce match contre le Nigeria avec l’unique objectif de l’emporter », a déclaré le sélectionneur. « Nous nous battrons pour la victoire afin de monter sur le podium et de terminer cette CAN de la meilleure manière possible », a insisté le technicien égyptien. Rendez-vous demain pour le verdict!



À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
19:47 Célébrité : «L’affaire est close», Davido nie être le père présumé de sa fille
19:29 Afrique-Sport : CAN 2025: « les Super Eagles vont tout faire pour battre l’Égypte », Calvin Bassey 
19:47 «L’affaire est close», Davido nie être le père présumé de sa fille
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant