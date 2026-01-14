CAN 2025: le Sénégal élimine l’Egypte et file en finale

Avec un but de Sadio Mané, le Sénégal a battu l’Egypte (1-0) ce mercredi en demi-finale de la CAN 2025. Une précieuse victoire des Lions de la Téranga qui valident leur ticket pour la finale.

Le Sénégal va disputer la finale de la CAN 2025. Les Lions de la Téranga ont décroché leur billet pour le dernier tour après leur victoire face à l’Egypte ce mercredi soir. Contre les Pharaons dans une rencontre âprement disputée, les Sénégalais se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué en seconde période par le capitaine Sadio Mané.

Désormais en finale, les Lions de la Téranga tenteront de décrocher leur deuxième sacre continental dimanche prochain contre le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Maroc et le Nigeria. Les deux équipes s’affrontent ce mercredi soir à partir de 21 heures (GMT+1).