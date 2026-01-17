CAN 2025: le Sénégal alerte la CAF avant la finale face au Maroc

À la veille de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc à Rabat, les Lions de la Teranga ont saisi la CAF pour dénoncer des conditions jugées inéquitables, liées notamment aux lieux d’entraînement et à l’attribution des billets.

Le Sénégal a officiellement fait part de plusieurs doléances à la Confédération africaine de football (CAF) à la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue dimanche à Rabat face au Maroc. Les Lions de la Teranga ont notamment refusé de s’entraîner au Complexe Mohammed VI, estimant que la proximité des installations de l’équipe hôte pourrait exposer leurs séances à une surveillance ou à des enregistrements indésirables. La délégation sénégalaise a ainsi demandé à la CAF la mise à disposition d’un autre site d’entraînement, jugé plus conforme aux exigences de confidentialité et d’équité.

Par ailleurs, la Fédération sénégalaise de football a indiqué n’avoir reçu que deux billets VVIP pour la finale, tout en déplorant des restrictions dans l’accès à des billets supplémentaires. Face à ces préoccupations, le Sénégal a appelé la CAF et le Comité d’organisation local (COL) à prendre des mesures correctives urgentes afin de garantir le respect du fair-play, de l’égalité de traitement et de la sécurité avant l’ultime rendez-vous du tournoi.





