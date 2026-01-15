CAN 2025: Ighalo voit le Nigeria s’offrir le bronze face à l’Égypte

Convaincu que les Super Eagles ont encore un dernier coup à jouer, Odion Ighalo estime que le match pour la troisième place face aux Pharaons représente l’occasion idéale pour le Nigeria de se racheter et de conclure la CAN sur une note positive.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Odion Ighalo, ancien international nigérian passé notamment par Manchester United, s’est montré confiant quant à l’issue du match pour la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations, samedi, face à l’Égypte. Selon lui, les Super Eagles ont les moyens de s’imposer et de sauver l’essentiel après leur élimination en demi-finale.

Le Nigeria défiera les Pharaons après avoir vu son parcours s’arrêter face au Maroc, pays hôte, au terme d’une séance de tirs au but perdue (4-2). Samuel Chukwueze et Bruno Onyemaechi avaient manqué leurs tentatives, mettant fin aux espoirs nigérians de finale.

Consultant pour SuperSport, Ighalo estime que cette petite finale représente une occasion idéale de rédemption. « Personne n’a envie de jouer ce match, mais c’est toujours une opportunité de repartir avec une médaille. J’ai vécu cela en 2019 », a-t-il rappelé. « L’Égypte voudra aussi se racheter après sa défaite. Mais le Nigeria doit se battre, gagner et offrir quelque chose à ses supporters. C’est leur dernière chance de sauver la campagne », a-t-il conclu.

Battue par le Sénégal (1-0) en demi-finale sur un but de Sadio Mané, l’Égypte affrontera donc des Super Eagles déterminés, tandis que la finale opposera les Lions de la Teranga aux Lions de l’Atlas.





