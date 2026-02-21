Cameroun : 778 milliards de FCFA de créances à recouvrer par l’État

Dans le magazine officiel du ministère des Finances (édition 2024-2025), la directrice générale de la Société de recouvrement des créances (SRC), Marie Rose Messi, annonce que l’État fait face à un portefeuille résiduel d’environ FCFA 778 milliards à recouvrer au 31 décembre 2024, réparti entre FCFA 584 milliards de créances bancaires et commerciales et FCFA 194 milliards liés à des condamnations pécuniaires exécutées en faveur de l’État.

Intervenant dans l’entretien publié par le ministère, la dirigeante décrit la SRC comme récemment dotée de nouveaux attributs et engagée dans une réorganisation décidée par le Chef de l’État. Elle se dit confiante dans la montée en puissance opérationnelle de la structure publique pour améliorer les performances de recouvrement, en s’appuyant sur l’accompagnement des autorités et les ajustements organisationnels mis en œuvre.

Cependant, les données établies par la Commission nationale anti-corruption (Conac) pour 2024 nuancent l’optimisme affiché. Le rapport de la Conac indique que, sur FCFA 90,7 milliards de condamnations pécuniaires prononcées en faveur de l’État, la SRC n’a effectivement encaissé que FCFA 5,2 milliards, soit un taux de recouvrement de 5,8 %. Le document précise que FCFA 85,4 milliards restent à percevoir au titre de 19 décisions rendues par le Tribunal criminel spécial et la Cour suprême.

Écarts chiffrés et contrôles financiers

Les éléments publiés par la Chambre des comptes couvrant la période 2018-2022 apportent un éclairage supplémentaire sur la gestion des fonds collectés par la SRC. La juridiction financière relève des irrégularités dans le reversement des sommes dues au Trésor public, constatant que la société n’a pas systématiquement transféré au Trésor les montants perçus pour le compte de l’État.

Au 31 décembre 2022, précise le rapport de la Chambre des comptes, la SRC détenait FCFA 14,121 milliards issus de fonds collectés dans le cadre de conventions avec le ministère des Finances. À cette somme s’ajoutaient FCFA 107,127 millions provenant de condamnations pécuniaires également conservées par la société, selon la même source. Ces montants font ressortir des différences de périmètre et de temporalité entre les rapports officiels et les états présentés par la SRC pour 2024.

Les chiffres publiés mettent en lumière des écarts notables : d’une part, l’addition des deux blocs annoncés par la directrice générale conduit à un stock total proche de FCFA 778 milliards au 31 décembre 2024 ; d’autre part, les constats de la Conac et de la Chambre des comptes pointent des taux de recouvrement et des pratiques de reversement qui restent sujets à vérification administrative et comptable.

La SRC indiquait aussi détenir, au 31 décembre 2022, FCFA 107,127 millions provenant de condamnations pécuniaires