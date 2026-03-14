Calendrier des poules : dates et rencontres dévoilées

La Confédération Africaine de Football vient d’activer le compte à rebours pour la 36e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, dont l’organisation a été confiée conjointement au Kenya, à l’Ouganda et à la Tanzanie. Pour les 48 pays engagés en phase de groupes, la route vers l’Afrique de l’Est vient d’être tracée par un calendrier inédit qui concentre l’essentiel des débats sur une courte période.

Le point le plus marquant du planning est une fenêtre internationale prolongée, programmée du 21 septembre au 6 octobre 2026. En l’espace de quinze jours, chaque sélection aura à disputer les quatre premières journées des éliminatoires, soit la possibilité de décrocher 12 points sur un laps de temps particulièrement réduit. Une telle accumulation de matches impose une organisation rigoureuse et pourrait rebattre les cartes du classement dès le mois d’octobre.

Cette cadence soutenue change la donne pour entraîneurs et staffs : il faudra jongler entre la gestion des joueurs évoluant en Europe, les temps de récupération et des déplacements parfois longs au sein du continent. Les nations disposant d’un effectif large et compétitif auront sans doute un avantage pour tenir la cadence et absorber la fatigue liée à ces enchaînements.

Calendrier décisif et enjeux

Le verdict final des éliminatoires tombera lors d’une seconde fenêtre, du 9 au 17 novembre 2026, où les 5e et 6e journées détermineront les équipes qualifiées pour la phase finale. À ce stade, chaque point gagné, chaque but inscrit peut faire basculer une qualification, et les dernières rencontres s’annoncent capitales pour l’attribution des billets vers l’édition 2027 organisée en Afrique de l’Est.

La formule retenue par la CAF ressemble à une mise en mode « opérationnel » : concentrée et intense, elle promet un spectacle haletant pour les supporters, tout en posant un défi physique conséquent aux athlètes. De Dakar à Kinshasa, en passant par Casablanca ou Johannesburg, le continent se prépare à deux mois où la passion du football sera à son comble.

Dates clés — Journées 1 à 4 : 21 septembre – 6 octobre 2026

Dates clés — Journées 5 et 6 : 9 – 17 novembre 2026