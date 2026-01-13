Burkina Faso : Le ministère de la Fonction publique devient le ministère des Serviteurs du Peuple

Dans le cadre du remaniement gouvernemental du 12 janvier 2026, le ministère de la Fonction publique change de nom et devient le ministère des Serviteurs du Peuple, traduisant la volonté des autorités de rapprocher l’administration des citoyens et de valoriser le service public.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le gouvernement burkinabè, dirigé par le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à un remaniement stratégique visant à redynamiser l’action de l’exécutif. Parmi les changements, le ministère de la Fonction publique adopte désormais l’appellation « ministère des Serviteurs du Peuple ».

Ce nouveau nom reflète la volonté de mettre l’accent sur le rôle central des agents publics dans le service aux citoyens et la responsabilité administrative. Il s’inscrit dans une réforme plus large visant à rendre l’administration plus efficace et plus proche des populations.

Le remaniement a également introduit de nouvelles figures dans l’exécutif, notamment dans les secteurs de l’éducation et du sport, ainsi que la modification d’autres intitulés ministériels, comme la Défense devenue ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, et l’Habitat rebaptisé ministère de la Construction de la Patrie.

Ces changements interviennent dans un contexte de volonté affichée de mobiliser toutes les forces vives pour répondre aux défis sécuritaires, sociaux et économiques du pays.