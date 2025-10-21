Burkina Faso : le journaliste Lamine Traoré retrouve la liberté après une semaine de détention

Le Directeur de publication du journal Burkina Yawana, Lamine Traoré, a été libéré ce lundi 20 octobre 2025, après avoir été interpellé par les agents de l’ex-Agence nationale du renseignement (ANR) le lundi 13 octobre.

Cette interpellation survient alors que plusieurs acteurs du secteur médiatique avaient déjà été entendus dans le cadre de leurs activités professionnelles. Après sa libération, le journaliste a tenu à remercier tous ceux qui l’ont soutenu : « Je remercie, dans cette épreuve, ma famille (mon épouse, devenue à la fois père et mère), mes amis, mes proches et chacun d’entre vous. La vie est faite d’épreuves, et celle-ci en était une. Plus que jamais, je reste engagé avec professionnalisme, rigueur et sincérité ! Que Dieu bénisse notre pays, le Burkina Faso ! », a-t-il publié mardi 21 octobre sur sa page Facebook.

Dans un communiqué, la direction du journal Burkina Yawana a exprimé sa satisfaction suite à la libération de M. Traoré, saluant la « courtoisie, le professionnalisme et l’esprit d’écoute » des enquêteurs tout au long de la procédure. Le journal a réaffirmé son engagement envers les valeurs d’éthique et de transparence, et sa disposition à collaborer avec les institutions chaque fois que nécessaire, afin de contribuer à la manifestation de la vérité et au renforcement de la confiance entre médias et autorités.

Notons que la libération de M. Traoré met fin à une semaine de tensions dans le milieu médiatique et relance le débat sur la liberté de la presse et les relations entre journalistes et institutions au Burkina Faso.

Communiqué du média Burkina Yawana